Assemblea per Cadaqués denuncia l'inici d'unes obres en el sector PPU8

L'Assemblea per Cadaqués demana la dimissió de la regidora del govern, Airy Rodriguez (FEM Cadaqués), a causa d'unes obres que s'han començat a executar en uns terrenys inclosos dins del pla parcial 8, on asseguren que la seva mare consta com a promotora, juntament amb altres socis. "No és compatible ser regidora i tenir interessos urbanístics", reivindiquen.

La formació denuncia en un comunicat "l'inici de les obres sense cap tipus de permís, així com l'obertura d'un vial, la destrucció de patrimoni històric de pedra seca, la destrucció d'oliveres, l'abocament il·legal de runes i la modificació i alteració d'uns terrenys desclassificats pel Pla Director Urbanístic dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí".

El grup municipal creu que "els promotors volen actuar per la política dels actes consumats abans de l'aprovació definitiva del Pla Director", que serà durant aquest començament d'any. "Aquests senyors pretenen fer-se la barraca abans que els terrenys es qualifiquin, definitivament, com a zona rústica", indiquen.

També afirmen que l'any passat van presentar una moció demanant a l'Ajuntament la desclassificació del Pla Parcial 8, però l'equip de govern, s'hi va oposar. En canvi, la Generalitat si que va tenir en compte les al·legacions i va redactar el Pla Director establint l'estratègia de desclassificació i extinció del sector, qualificant-lo com a sòl rústic.

L'Assemblea per Cadaqués considera que l'Ajuntament "sempre es posiciona al costat dels tramposos", i que "mai actua amb la contundència necessària per evitar que es produeixin més aberracions i delictes urbanístics". La formació assegura estar "cansats" d'haver d'estar sempre vigilant que no es cometin delictes urbanístics "mentre els responsables polítics d'aquesta situació fan la vista grossa". Afegeixen que "cal establir mecanismes perquè la Policia Municipal comenci a detectar aquesta classe de delictes".

En aquest sentit, els ecologistes han demanat explicacions a la regidora d'urbanisme pel "poc control i la permissivitat davant de les moltes irregularitats urbanístiques que es cometen al municipi". "És intolerable que puguin entrar amb maquinària a uns terrenys de gran valor natural i patrimonial i fer aquestes destrosses amb total impunitat", conclouen.