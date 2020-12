Sobreseït el cas dels regidors d'ERC de La Jonquera investigats pel tall de l'AP7

Esquerra Republicana ha anunciat que la justícia ha sobreseït el cas dels dos regidors de La Jonquera, Jaume Ricart i Marta Collell, investigats pel tall de l'AP7 del 18 i 19 d'octubre de 2019.

Els dos regidors van estar citats a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de Girona el novembre de 2019 i el març passat van tornar a estar citats a declarar com a investigats als jutjats de Figueres per un pressumpte delicte de desordres públics.

ERC explica en un comunicat que els dos regidors han agraït tot el suport que han rebut des del seu municipi, el suport del partit en totes les citacions, així com de tots els veïns i veïnes que els han volgut acompanyar durant aquests mesos.

"Volem agrair-vos de tot cor el vostre recolzament incansable i la companyia i l'energia que hem rebut de tothom", han manifestat.

Els regidors republicans han reconegut que ha estat "molt dur per a tothom" però que "per fi ja s'ha acabat". "Seguirem lluitant i defensant els nostres drets de la ciutadania sense por i amb el cap ben alt", han afegit.

El president de la Federació de Girona d'Esquerra, Pau Presas, ha manifestat que s'ha demostrat una vegada més que ens trobàvem davant "d'un cas persecució política des de tot el sistema judicial".

"Ha quedat demostrat que els regidors estaven acusats per les seves idees polítiques. I Esquerra, davant de la represessió, seguirem com sempre hem fet al costat de totes les persones que pateixen la repressió, treballant a peu de carrer i des de les institucions per exigir una solució dialogada al conflicte polític que ja ha reconegut l'estat espanyol i la llibertat de tots els repressaliats", ha conclòs

Pau Presas.