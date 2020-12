El programa «Treball als barris» de Figueres ha atès 200 persones aquest any

El 16 de desembre passat va tenir lloc la cloenda del projecte «Treball als barris», promogut des de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres i subvencionat per la Generalitat i el Ministeri de Treball. La sessió va ser en línia i s'hi van agrupar persones en recerca de feina, professionals de l'àmbit de la formació, tècnics i representants d'empreses i institucions. En l'acte, es van presentar les accions fetes durant el 2020 i les dades més representatives. També es van compartir experiències entre les persones que, d'una manera o altra, han passat pel programa, amb testimonis que van explicar la seva experiència i com els ha ajudat el fet de participar-hi.

Són 200 les persones ateses aquest any i més d'un miler de tutories individuals realitzades en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19. Una situació que afecta directament les persones més vulnerables. Tot i això, en l'acte de cloenda es va voler ressaltar que l'acompanyament envers elles no s'ha aturat ni un sol dia i que l'actitud de moltes persones ha sigut admirable. Tots hem tingut clar que, davant les dificultats, cal sobreposar-se i continuar.

S'han fet set especialitats formatives amb un total de 70 alumnes que han vist la importància de continuar millorant les seves competències en comunicació, informàtica, formacions professionalitzadores..., per accedir més fàcilment al mercat laboral. També s'han executat programes d'experiència laboral (plans d'ocupació) amb un total de 13 participants, que han realitzat, al llarg de sis mesos, feines de manteniment, desinfecció, neteja i petites reparacions en espais municipals. També han dut a terme tasques de suport al comerç i als mercats de la fruita i de la roba (neteges d'exteriors, controls d'aforament...).

Les empreses han tingut un paper important acollint persones en pràctiques, oferint llocs de treball o fent xerrades de conscienciació i informació. Un total de 52 persones han pogut trobar feina aquests darrers mesos.

A banda de les formacions, s'han portat a terme sessions grupals que han complementat les individuals. Les temàtiques de les sessions s'adapten en funció de les necessitats del moment: com comunicar-se en una entrevista, el mercat laboral... Aquest any s'ha cregut necessari, a més, reforçar l'acompanyament en matèria de salut emocional, element clau per estar preparats per a la recerca de feina. Aquesta mesura s'inclou en el Pla de Reactivació Econòmica Municipal.

D'entrada, es va elaborar un document marc per recollir la metodologia, els continguts i l'organització d'aquests tallers per tal d'unificar criteris d'intervenció amb els diferents programes de Promoció Econòmica que orienten persones. A banda del tractament en les sessions individuals que ja s'acostumava a fer, es va reforçar amb tallers per treballar aspectes més concrets relacionats amb la Covid-19. Basant-se en fonts professionals documentals, s'ha informat i conscienciat sobre com gestionar bé les informacions que ens arriben i que transmetem, com evitar conflictes de convivència o la importància d'acudir a un professional quan és necessari.

Les persones participants ressalten que en aquests tallers han trobat un espai per expressar-se i compartir, i eines per poder aplicar i millorar la seva salut emocional. Tot i ser un punt clau a treballar, sovint la gent que busca feina no l'inclou en la seva escala de prioritats.

És per aquest motiu que, per analitzar millor aquesta resistència a participar-hi, es va publicar una enquesta, de la qual s'han extret les següents conclusions: de les 257 persones que l'han respost, el 66% no han realitzat mai cursos de salut emocional. Les que sí que hi han participat, comenten que repetirien i pensen que és interessant que s'ofereixi aquest recurs a les persones que busquen feina. Així i tot, la majoria donen més importància a que la persona domini l'idioma del lloc on viu o a formar-se en coneixements tècnics i informàtics.

Les persones que han respost l'enquesta relacionen la salut emocional amb gestionar millor les emocions, conèixer-se a un mateix, afrontar obstacles de la vida, comunicar-se millor i acceptar canvis i pors. Aquests son, sens dubte, aspectes d'especial rellevància en la situació que estem vivint per encarar la recerca de feina amb garanties. Tots ells es tindran en compte per continuar treballant en el proper projecte de «Treball als barris», que començarà el gener del 2021.