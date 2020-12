Els barris de Catalunya diuen prou als talls de llum indiscriminats d'Endesa

Els barris de la Font de la Pólvora de Girona, Sant Roc de Badalona i el Culubret de Figueres pateixen talls de llum diaris per culpa de la deixadesa de la companyia distribuïdora Endesa.

Coincidint amb la vigília de Nadal, tres barris de diferents municipis catalans amb coordinació amb amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), i la participació de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, han denunciat en una rosa de premsa conjunta la deixades de l'empresa distribuïdora Endesa, i reclamen la implicació de les administracions Barcelona.

La Font de la Pólvora, Sant Roc i el Culubret fa anys que pateixen talls generalitzats i en molts casos diaris per culpa del mal estat de la xarxa i la manca d'inversió i solucions, amb la conseqüent vulneració de drets bàsics per a totes les famílies afectades. A la convocatòria, han intervingut representants de la Plataforma por la Dignidad - Font de la Pólvora, l'associació de veïnes del mateix barri, la Plataforma Sant Roc Som Badalona i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Els tres barris comparteixen problemàtica i desesperació per la manca de resposta per part d'Endesa. Els talls fa anys que afecten la vida dels seus veïns, que no poden comptar amb un subministrament regular. Activitats quotidianes com cuinar, dutxar-se, estudiar o escalfar-se són missió impossible per a totes elles per culpa dels talls diaris que poden allargar-se durant hores.

Els veïnes del barri del Culubret, a Figueres, pateixen des de fa anys talls indiscriminats. El Consistori ha cercat solucions durant els últims mesos, però Endesa segueix sense donar resposta a la problemàtica i, com en els altres casos, alega que les constants interrupcions de subministrament tenen el seu origen en les connexions irregulars i el frau elèctric, tot obviant l'estat de la xarxa i el seu deficient manteniment. Davant d'aquest escenari i entenent que no es tracta de fets aïllats, sinó d'una demostració de la nul·la responsabilitat d'Endesa en les seves tasques d'obligat compliment pel que fa al manteniment i el bon estat de la xarxa, els diferents barris i l'APE exigeixen a la companyia solucions estructurals.

Entitats i dirigents dels respectius barris demanen que es realitzin auditories independents i transparents sobre la xarxa de distribució als territoris afectats per tal de detectar les possibles intervencions, així com assegurar que cap persona quedi sense subministrament elèctric durant l'hivern. Exigeixen a Endesa auditories ràpides i efectives:

Per això, és necessari que Endesa faciliti actuacions ràpides i efectives: sectorialitzacions de la xarxa, instal·lació de generadors, etc. Cap solució serà completa si una sola veïna pateix un tall a casa seva. Algunes de les entitats d'aquests barris ja han optat per la via judicial com a alternativa per obtenir solucions reals i marquen el camí a seguir si Endesa segueix donant l'esquena a les persones afectades. Des de les entitats i institucions convocants, reclamen solucions efectives i que Endesa posi fi al patiment de centenars de famílies catalanes.