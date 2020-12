El Club Atletisme Roses va dur a terme una iniciativa inèdita al municipi, una batuda popular per a recollir deixalles dels paisatges naturals a la muntanya. I és que, amb el confinament municipal, les sortides i excursions dels habitants han proliferat amb un bon grapat de deixalles i residus preocupants.

«És una iniciativa del club, però una crida a la gent. És molt maco sortir a la muntanya, respirar aire pur, però cal ser conscients que cal mantenir el paisatge net», explica Pere Sastre, president del club, que amb una cinquantena de persones, repartides entre el dissabte 5 i el diumenge 6 de desembre per evitar aglomeracions, van recollir prop de quaranta bosses d'escombraries. Una iniciativa per a netejar la muntanya tot fent esport que no es descarta repetir.