Un campament reial a la Ciutadella substituirà la cavalcada tradicional

Els infants no han de patir. Els Tres Reis Mags arribaran la nit del 5 de gener a Roses. No ho faran com acostumaven a fer-ho, és a dir, amb una gran cavalcada pels carrers del poble, sinó que s'instal·laran a la Ciutadella i allí els més petits els podran anar a visitar. Per veure'ls, però, necessitaran reservar entrada al web rosescultura.cat. N'hi ha dues mil, el mateix nombre d'alumnes rosincs de P-3 fins a 4t de primària, susceptibles d'arribar a les 2.500, distribuïdes en quatre trams horaris diferents, a partir de dos quarts de sis i fins a les set de la tarda.

El regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, comenta que «ha calgut adaptar totes les activitats a les limitacions actuals». És per aquest motiu que han decidit suprimir el campament del Patge Reial que es feia cada Nadal i transformar la cavalcada en una mena de pessebre amb una dotzena d'escenes a les quals donaran vida uns noranta figurants. «No serà un campament estàtic, sinó que els personatges s'aniran movent dins la seva escena», explica el regidor, que destaca la col·laboració de tots els membres de la comissió que any rere any organitza la cavalcada de Reis. «Estan molt motivats perquè és un treball molt col·laboratiu», assegura Ibáñez.

La decoració de l'espai on s'ubicaran les escenes, el mateix on es fan els concerts de Sons del Món, està molt pensada, però on s'incidirà molt serà en la il·luminació. «Tot el recorregut estarà il·luminat per crear una atmosfera impactant», afirma el regidor. El públic accedirà per la mateixa entrada de la Ciutadella. Grups de patges aniran marcant el ritme del recorregut i no es podran parar, ja que el temps és limitat. Durant el camí aniran trobant tota mena de personatges com ara fades, papallones, cavalls, malabaristes, entre altres. No faltaran les carrosses dels Reis. Cal dir, però, que els nens no es podran fer fotografies amb els Reis Mags «perquè aquest any no es pot interactuar». Tampoc es repartiran caramels. La sortida del recinte es farà per la porta lateral.

El regidor apel·la a la consciència de la ciutadania i vol recordar que el campament és una activitat molt pensada per als infants. És per això que demana que no hi vagin fills, nets, avis, tots junts, també per garantir que, qui hi ha d'anar, pugui accedir-hi. En aquest sentit, només es podran reservar quatre entrades a la vegada. Tot i això, recorda que tothom podrà veure el campament reial, que ningú haurà de patir, perquè l'Ajuntament oferirà una visita virtual que es penjarà el mateix dia 5 de gener a les set de la tarda des del canal de YouTube de Roses Cultura.

Malgrat que la pandèmia ha obligat a reduir dràsticament l'activitat festiva de Nadal, la música també tindrà protagonisme amb un concert de gran qualitat. Es farà aquest dissabte, a les vuit del vespre, coincidint amb el dia de Sant Esteve, i anirà a càrrec d'Hirundo Maris. Aquesta és una formació integrada per l'arpista i cantant catalana Ariadna Savall i el tenor i violista noruec Peter Udland Johansen. Els dos intèrprets, que estaran acompanyats a Roses pel músic Dani Espasa, que toca la viola de roda, l'orgue i l'acordió, estan especialitzats en música composta des de l'edat mitjana fins al barroc, amb una mirada especial per la música mediterrània i nòrdica.

Amb el concert d'Hirundo Maris, que és d'accés lliure, però pel qual cal reserva prèvia al web de rosescultura.cat, es proposa als assistents un viatge sonor cap al món màgic de la música hivernal, de l'advent i de Nadal. El programa inclou la cançó alemanya Stille Nacht, la noruega Mitt Hjerte alltid Vanker, la provençal Ô nuit brillante i la catalana El cant dels ocells. Enguany el concert es farà al Teatre Municipal, i no a l'església parroquial com era habitual, per garantir un millor control dels assistents. Durant l'actuació del grup s'haurà de mantenir la mascareta en tot moment.