Les bústies reials als comerços de Castelló obren unes festes ben diferents

Les bústies reials, instal·lades per alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) a diferents establiments del municipi de Castelló d'Empúries és una manera diferent de viure les festes d'aquest any en plena pandèmia. El projecte s'ha portat a terme en col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. Vuit dels comerços associats (Pralines Guy de Greef, Merca Jardí, El Racó dels Peques, Perruqueria Sete, Showroom Come Tu Me Vuoi, Autoescola Tramuntana, Perruqueria Amdós i Restaurant Pisseria Bakkhos) han cedit un petit espai per col·locar-hi la bústia, que un patge reial recollirà per entregar el seu contingut als Reis Mags. Els nens que dipositin la carta en un d'aquests comerços rebran un petit obsequi. «Aquest és un taller que acaba tenint una utilitat. Volem reinventar-nos», explica el tutor de la UEC, Iñaki Izquierdo, el qual afegeix que, «aquest és un any molt especial i esperem que el projecte sigui exitós».

La UEC és una oferta educativa alternativa dirigida a alumnes de secundària amb dificultats d'adaptació al medi escolar en els centres educatius. Es va implantar al municipi per primera vegada el curs 2018-2019 per iniciativa de l'Ajuntament, conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i que actualment gestiona la Fundació Gentis en coordinació amb el Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament.

L'objectiu de la UEC és, sobretot, afavorir l'assoliment de les competències de l'etapa i garantir la continuïtat formativa dels alumnes, amb una metodologia que els motivi, de reforç dels aprenentatges, amb l'objectiu de retornar-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal i evitar, paral·lelament, l'abandonament escolar.