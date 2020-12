Una bústia màgica de la Ubet acosta els Reis d'Orient als infants de l'Escala

Només cal fer tres compres d'un mínim de deu euros en tres botigues de l'Escala, dipositar unes butlletes a la bústia màgica que hi ha al costat del gran arbre de Nadal i, per art de màgia, un dels tres Reis d'Orient apareixerà de forma virtual a les cases del poble. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (Ubet) ha contactat amb Elspera Events, on hi ha artistes que exerceixen d'emissaris reials en un temps en què la pandèmia fa impossible la celebració de la cavalcada de Reis. Aquests emissaris, per encàrrec de la Ubet, donaran compliment als desitjos dels més petits.

La iniciativa dels botiguers i empresaris turístics de l'Escala s'ha ideat per incentivar les compres nadalenques al comerç local, però també per incloure un nou al·licient en la programació d'activitats de Nadal. Daniel Espinal, el president de l'associació de comerciants, explica la mecànica de la proposta: «La campanya ja està en marxa, fins al 30 de desembre. Si fas una compra superior als deu euros en un dels 64 establiments de la Ubet que hi participen, t'estampen un segell en una butlleta. La butlleta ha de tenir tres segells, de tres comerços diferents, i al revers hi ha un apartat per omplir, en què, a part del nom d'un adult i un telèfon o un correu de contacte, es demana què és allò que més li agrada al nen, quins són els seus gustos, quines activitats fa... En cada butlleta es poden posar els noms de fins a tres infants, de 0 a 8 anys».

El pas següent és dipositar aquesta butlleta a la bústia màgica que està al costat del gran arbre de Nadal, davant l'església de l'Escala, i esperar a rebre un missatge en vídeo de WhatsApp d'un dels Reis d'Orient, que els adults podran mostrar als petits el 5 o el 6 de gener, quan ho prefereixin.

Una seixantena de botigues de l'Escala s'han sumat, a més, a una altra campanya comercial en què es proposen dos sortejos: en un, estan en joc 2.021 euros, i en l'altre, un iPhone XR. Les botigues disposen d'uns talonaris amb uns números, que es lliuren als clients per cada compra. Daniel Espinal diu que el lema de la campanya és Repartim 2.021 il·lusions, perquè aquelles famílies que portin números que coincideixin amb el primer premi de la Loteria del Nen puguin aconseguir uns vals per fer compres als establiments escalencs durant un mes. «El premi són deu xecs de 200 euros al mes, excepte el darrer que és de 221 euros. Cada val es divideix per a quatre famílies, i al final volem que cinquanta famílies en surtin beneficiades», comenta el president de la Ubet, alhora que també anima la gent a fer les compres de Nadal a l'Escala perquè, amb els mateixos números, també es pot guanyar l'smartphone d'Apple.