Empresaris de Roses impulsen una categorització dels apartaments turístics

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus considera que els productes i serveis que ofereix el municipi han d'estar a l'alçada d'una de les grans destinacions turístiques de la Mediterrània com és Roses. Per aquest motiu, han decidit impulsar un projecte de categorització dels apartaments turístics que contribueixi a posar en valor aquesta tipologia d'allotjaments, que representa una part destacada de l'oferta de la població. La iniciativa, que s'ha presentat durant l'Assemblea General celebrada en format online per l'entitat, es vol posar en marxa abans de Setmana Santa de 2021 i té un triple objectiu: posicionar la destinació, incentivar la millora de l'oferta dels apartaments turístics i identificar i denunciar els habitatges d'ús turístic il·legal.

La proposta, en la qual treballa ara mateix la Taula d'allotjament de l'Associació, parteix d'un projecte que es va començar a gestar l'any 2012 i contempla la creació d'un distintiu que certifiqui les característiques de cada allotjament i li atorgui una valoració en funció de diferents paràmetres de qualitat i dels serveis associats. Aquest distintiu ha de servir per distingir els allotjaments turístics que han fet un esforç per obtenir-ho, segons es remarca des de l'Associació. D'aquesta manera, es vol posar en valor la professionalitat dels gestors d'apartaments turístics de Roses i l'excel·lència del sector.

Aquest és un dels dos grans projectes que l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus té damunt la taula juntament amb el segell "Gastronomia d'Origen" que garantirà que els establiments del municipi fan servir productes locals i de proximitat. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor l'excel·lència dels productes de l'Empordà i potenciar Roses i la comarca com una gran destinació gastronòmica perquè continuï essent capdavantera. La previsió és que el projecte, que està confinançat pel GALP (el Grup d'Acció Local Pesquer), es presenti dintre del primer trimestre de l'any que ve i la voluntat és que estigui plenament actiu per Setmana Santa del 2021.

D'altra banda, l'entitat treballa per tenir plenament operativa d'aquí a uns mesos la plataforma www.livingroses.cat que va dirigida al client final i a través de la qual es vol fer arribar arreu les experiències de Roses.

Durant l'Assemblea s'ha agraït el suport de l'Ajuntament i s'ha remarcat que la col·laboració público-privada és bàsica per poder assolir els objectius que es van marcant.

El regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens, que ha assistit a l'Assemblea, ha manifestat la seva satisfacció perquè els projectes de l'Associació van en la línia dels de l'Ajuntament; i ha destacat la necessitat que empresaris i administració segueixin anant de la mà per potenciar la destinació.



Balanç d'un any complicat

Durant l'Assemblea General s'ha passat balanç a la feina feta durant el 2020; un any on, malgrat les complicacions provocades per la crisi sanitària, l'entitat ha crescut un 10% en nombre associats que s'han interessat per formar-ne part, arribant a 180 empreses que, en temporada alta, donen feina a 4.000 persones . L'entitat s'ha marcat com a objectiu arribar a les 200 empreses associades durant el 2021.

El 2020 ha suposat l'any de la creació de la nova marca Associació d'empresaris Roses-Cap de Creus que neix de la integració de les associacions Roses Comerç (amb divuit anys de trajectòria) i Estació Nàutica (creada fa deu anys) i a partir de les jornades "Xerrades per a la revolució Turística" que es van impulsar amb la finalitat de fer una reflexió profunda sobre els canvis que marca el sector turístic i la necessitat de plantejar accions de millora. L'entitat destaca que, tot i la pandèmia i els moments complexes que s'han viscut, durant aquest any s'ha fet un treball espectacular: s'han posat en marxa les cinc taules de treball especialitzades (Comerç; Allotjament; Gastronomia; Activitats, oci i natura; i Futur). També s'han organitzat 51 reunions online, de les quals 13 han estat trobades bilaterals entre l'associació i l'Ajuntament; també hi ha hagut 13 reunions més per assessorar als associats.

Durant el 2020 l'entitat destaca que s'ha creat un banc de fotografia propi per poder dotar de contingut la plataforma www.livingroses.cat i s'ha treballat en la creació del distintiu "Roses et cuida" per als establiments que van obrir després del confinament. Per altra banda, l'Associació ha acordat posposar al 2021 i amb un nou format la propera edició dels premis Arjau que reconeixen trajectòries destacades del municipi.

Malgrat les dificultats, l'Associació ha mantingut durant aquest 2020 la seva vessant de responsabilitat social establint col·laboracions amb Caritas i Creu Roja.