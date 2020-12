Uns veïns de Figueres aprofiten la vaga de la neteja per llançar uns vàters

Una mostra dels objectes que hi ha al carrer

Una lectora del nostre diari digital ens ha expressat la seva «indignació», a través de dues fotodenúncies realitzades al mateix lloc de Figueres, perquè hi ha veïns que aprofiten l'acumulació de brossa al voltant dels contenidors de la ciutat per llançar elements del mobiliari domèstic com lavabos, vàters, taules...

Els responsables d'aquest abocament han llançat aquests elements domèstics tant dijous com divendres, 17 i 18 de desembre, en un intent de col·locar-los enmig de les muntanyes d'escombraries que s'estan generant a causa de la vaga del servei de neteja. El vàter i el bidet que ha retratat la lectora algú els ha tret de casa seva per omplir encara més les voreres afectades per la pila de bosses, caixes i altres residus que s'hi han anat deixant.