Els voluntaris de Platges Netes recullen 190 quilos de brossa a la riera de Llançà

El col·lectiu Platges Netes de Llançà ha dut a terme, aquest diumenge, una nova acció ambiental per a recollir brossa de la natura. Una dotzena de voluntaris ha recorregut el tram de la riera des del pont de la cruïlla de l'N-260 fins a la zona de l'aparcament del mercat i la urbanització Sant Carles, on hi ha la bocana del curs fluvial.

"Ens hem reunit cap a les deu del matí per tal de netejar i deixar la riera una mica més neta del que estava. En un recorregut d'uns mil vuit-cents metres, hem recollit 190 quilograms de brossa. Hem trobat de tot: plàstics, ferros, senyals de trànsit, xarxes, llaunes begudes, tovalloletes higièniques, vidres, tubs de plàstic, una llanta de cotxe i cartrons", explica Jesús Blanco, un dels voluntaris. Tota aquesta brossa serà traslladada a la deixalleria municipal.

Amb aquesta acció ambiental, Platges Netes ha aconseguit evitar que totes aquestes deixalles vagin parar a la mar a causa quan les pluges generin una crescuda de la riera.