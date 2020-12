La Generalitat ja té emparaulades 49 escales de creuer a Palamós i set a Roses per a la temporada 2021

El director general de Ports, Joan Pere Gómez, al passeig que hi ha damunt el dic de recer de Palamós

El director general de Ports, Joan Pere Gómez, al passeig que hi ha damunt el dic de recer de Palamós ACN

La Generalitat ja té emparaulades 49 escales de creuer a Palamós i set a la badia de Roses per al 2021. El director general de Ports, Joan Pere Gómez, explica que la intenció de les companyies és "tornar a la normalitat el mes d'abril" si la pandèmia no ho estronca. "És evident que la Covid-19 marcarà les pautes, però nosaltres ho tenim tot preparat i enllestit", ha avançat Gómez. De fet, de les 49 escales a Palamós, gairebé la meitat –en concret, 21- ja estan agendades entre març i maig. Gómez ha visitat aquest divendres les obres que han permès reforçar el dic de recer de Palamós davant temporals de mar. Els treballs s'han allargat un any i dos mesos i han suposat una inversió de 3,8 milions d'euros (MEUR).

Després que la Covid-19 reduís a zero les escales de creuers a la Costa Brava, La Generalitat ja encara la temporada del 2021. I de moment, les perspectives són moderadament optimistes. Ports ja té emparaulades 56 escales per a l'any vinent. D'aquestes, 49 són a Palamós i les set restants, a Roses.

El director general ha explicat que les navilieres ja els han fet arribar les peticions per poder atracar –o fondejar, en el cas de Roses- i que la previsió de les companyies és "poder tornar a la normalitat a l'abril". "Amb tot el que ha passat, poder tenir aquestes escales a l'agenda és per tirar coets", ha valorat Joan Pere Gómez.

A més, en el cas de Palamós, gairebé la meitat de les escales de creuer –en concret, 21- es reparteixen ja d'entrada entre març i maig. És a dir, abans de l'estiu. Per a cada mes, n'hi ha previstes set al port baix empordanès. "Tant de bo aquestes escales es puguin fer, perquè avui per avui a tot el Mediterrani només hi ha cinc creuers que han rutes; i encara, molt sectorialitzades i portant molt pocs passatgers", ha valorat el director general.

Joan Pere Gómez també ha admès, però, que més enllà de tenir les escales de creuer al calendari, saber què passarà és una incògnita. Perquè l'evolució de la pandèmia serà determinant. "No puc assegurar al 100% quines es faran i si hi haurà anul·lacions, perquè la covid-19 ens marcarà les pautes", ha afirmat.

De totes maneres, però, Joan Pere Gómez sí que ha volgut deixar clar que des dels diferents ports s'han fet els deures "per tenir-ho tot preparat". "Sempre he dit que, amb els creuers, hem d'estar a la primera posició de la graella de sortida; i això vol dir fer tota aquella feina prèvia i les millores que pertoquin als ports", ha subratllat.



3,8 MEUR al dic de Palamós

De fet, després de reparar l'estació marítima dels estralls que va patir amb el Gloria, aquest desembre la Generalitat ja ha enllestit les obres de reforç del dic de recer del port de Palamós. Els treballs, que han tingut una durada de catorze mesos, han suposat una inversió de 3,8 MEUR.

Les obres han permès reforçar la infraestructura per disminuir els embats de les onades en cas de temporal. En total, s'han fet servir més de 30.000 tones de pedra d'escullera i 760 nous blocs de formigó (de 13 tones cadascun) construïts a l'esplanada del moll comercial.

A més, s'han resituat més de 4.600 blocs de formigó per millorar la protecció del dic. Joan Pere Gómez ha destacat que l'objectiu de l'obra era que "davant d'un tràngol, les onades arribin amb la mínima energia possible". El director general de Ports també ha subratllat que, després del temporal 'Gloria', es va fer evident que el reforç del dic de recer de Palamós no només era "necessari" sinó "imprescindible".

"Si no arribem a actuar amb rapidesa, i aquest hivern ens arribés un nou temporal, hauríem tingut problemes greus; perquè hi havia problemes estructurals i el port se'ns podria haver arribat a partir en dos", ha dit Gómez. "Per tant, amb aquesta obra, també hem preparat el dic de recer davant el canvi climàtic per resistir futurs temporals intensos", ha afirmat.

En paral·lel al reforç del dic, els treballs també han millorat el passeig que hi ha damunt l'espatller (que té 740 metres de llargada i una amplada de 2 metres).



212 plaques fotovoltaiques

Al port de Palamós, la Generalitat també ha invertit 107.000 euros per instal·lar un parc de 212 plaques fotovoltaiques al sostre de l'edifici de la confraria de pescadors. Cadascuna té una potència de 65 kWh. Ocupen una superfície de 671 metres quadrats i permetran generar cada any 110.000 kWh.

El director general ha posat en valor que la instal·lació d'aquests mòduls suposa "un estalvi econòmic de 1.000 euros mensuals a la factura de la llum de la confraria". "És un win-win, perquè hi guanyen tant els pescadors com el medi ambient", ha afirmat Joan Pere Gómez.

Per últim, Ports de la Generalitat també ha donat dades sobre el nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics que es va posar en funcionament al setembre. Se situa a la zona d'aparcament del vial del port, abans de la rotonda que porta al Museu de la Pesca i a la confraria. I durant aquests tres mesos, ja s'hi ha fet 389 recàrregues de vehicles (cadascun dels quals s'ha endollat una mitjana de 40 minuts). Instal·lar-lo va costar 35.000 euros.