La campanya "Comprar a Vilafant té premi" augmenta els premis

Ja està en marxa la campanya "Comprar a Vilafant té premi" que aquest any amplia el nombre de premis i fomenta la compra en diferents establiments, ja que per participar-hi calen tres tiquets de diferents comerços, sense un import mínim. D'aquesta manera, es busca la circulació comercial i també permetre incloure aquells comerços que tenen un tiquet mig més baix. A més a més, aquest any també s'han adherit a la campanya bars i restaurants. D'aquesta manera l'Ajuntament de Vilafant ha volgut ajudar també aquests establiments que aquest 2020 han patit una forta davallada de la seva facturació a causa de les restriccions per la Covid-19 «Pensem que calia incloure aquest sector per tal de donar-los un cop de mà amb aquesta campanya que vol fomentar el comerç de casa nostra» explica l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

La campanya ofereix fins a 20 premis de 50€ per gastar en els establiments adherits a la campanya. Aquest any com a novetat la meitat del premi, 25€ s'hauran de gastar en comerços de venta el detall d'alimentació i els altres 25 en establiments de serveis. Aquest any s'ha augmentat la quantitat destinada als premis, ajudant de nou amb aquest retorn als comerços del municipi. La campanya, que ha començat aquest 30 de novembre s'allargarà fins el 6 de gener i els guanyadors podran bescanviar el regal fins al 26 de febrer.

Per tal de participar en la campanya només cal comprar a Vilafant i guardar tres tiquets de compres realitzades a tres establiments diferents del municipi i dipositar-los al sobre amb les dades personals dins les urnes que trobaran en aquells comerços adherits a la campanya.

Des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafant consideren que aquesta campanya, aquest any més que mai, ha d'ajudar al comerç de proximitat donant-lo a conèixer i mostrant totes les possibilitats comercials de les quals disposa el municipi.«Amb les novetats que presenta la campanya aquest any, creiem que els compradors descobriran totes les possibilitats comercials de les que disposa Vilafant, tant en les compres nadalenques com en l'utilització de les butlletes guanyadores és fomenta la visita a els diferents comerços i serveis de Vilafant» destaca César González regidor de promoció econòmica.

Aquest any a la campanya s'han adherit a la campanya més de 30 establiments de tota mena, que s'han dividit entre establiments de venta el detall d'alimentació i comerços de serveis.