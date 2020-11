La 4a edició de «Comprar a Vilafant té premi» durarà fins al dia de Reis

Des del 30 de novembre d'aquest any i fins al 6 de gener del 2021, Dia de Reis, el Departament de Promoció Econòmica i l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Vilafant tenen l'objectiu d'atraure la gent del municipi i de pobles de l'entorn, a consumir als comerços de proximitat i fer que els possibles clients puguin descobrir l'ampli ventall i tipus d'establiments que Vilafant ofereix als seus visitants.

És per aquest motiu que, enguany, dividiran els establiments adscrits en dues grans tipologies: els de Serveis i els d'Alimentació. La raó principal d'aquest canvi d'orientació és incentivar la gent a l'hora de gastar el premi en, com a mínim, dos tipus d'establiments diferents.

Vint premis

Aquest any, hi ha un total de vint premis de 50 euros, dividits cadascun en 25 euros per gastar en establiments de compra d'alimentació i 25 euros per gastar en establiments de serveis, diferenciats en dos colors, segons el tipus d'establiment: les botigues de serveis tindran xecs de color blau i els establiments d'alimentació, els tindran de color groc.

En l'edició anterior, es van registrar més de set mil compres, entre els vint-i-quatre establiments adherits a la campanya de final d'any.

En aquesta ocasió, però, hi haurà la problemàtica de les mesures de seguretat a causa de la pandèmia del coronavirus, que provocarà alteracions a les entrades i sortides dels establiments comercials del municipi de Vilafant. Els professionals sanitaris reclamen prendre les precaucions durant les pròximes dates.