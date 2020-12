Roses s'acull a una acció de Creu Roja per detectar necessitats de la gent gran

L'Ajuntament de Roses treballa aquests dies en la posada en pràctica al municipi d'un projecte de Creu Roja, denominat Àncora, per detectar i prevenir les situacions d'aïllament de les persones grans que viuen soles i pateixen o estan en risc de patir aïllament social, físic o psicològic o risc d'exclusió social. Per tirar endavant aquesta iniciativa, l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament rosinc ha de comptar amb la complicitat dels comerciants del centre.

«Una sèrie de comerços ja s'han apuntat a aquest projecte per poder fer de transmissors de possibles necessitats que es puguin detectar», ha explicat la regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, alhora que ha indicat quina és la funció dels comerciants en aquest projecte: «Poden informar de qualsevol cosa estranya que vegin en relació amb alguna persona gran, com que fa dies que no la veuen, que a l'hora de pagar s'embolica amb els diners, que té problemes per pagar petites despeses, que té les persianes abaixades durant dies... Si observen alguna cosa estranya, poden contactar directament amb Creu Roja i, amb el suport de l'Àrea d'Acció Social es busca la millor solució per a aquella persona en concret».

En aquest sentit, el projecte s'estructura creant una xarxa d'àncores formada principalment per comerciants i restauradors, però també per veïns i veïnes, entitats, associacions, que intervenen de forma voluntària.



L'actuació en l'àmbit social

L'àrea municipal que més ha reforçat el pressupost per al 2021 és, precisament, la d'Acció Social, que augmenta un 32,75% la seva dotació per fer front a les necessitats socials que es puguin produir a la població amb motiu de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Per al Centre de Distribució d'Aliments, es duplica la subvenció, passant de 30.000 a 60.000 euros, segons ha comentat Esther Bonaterra. «Les necessitats creixen d'una manera exponencial. Cada vegada hi més gent que requereix aquest servei. A Roses hi ha un índex alt de pobresa estructural i tot això s'ha disparat encara més des que va sorgir la pandèmia per Covid-19», ha lamentat la regidora rosinca.

Entre les accions que ha engegat la seva àrea, també ha explicat que, des de l'Ajuntament, estan posant en marxa dos pisos, un dels quals el cediran gratuïtament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que està destinat exclusivament a l'atenció d'emergències socials, i un altre que és per a acollir víctimes de violència masclista. «A les dones que puguin entrar-hi a viure, se'ls dona un termini perquè puguin empoderar-se, reforçar-se i estalviar fins que puguin establir-se pel seu compte», ha dit Esther Bonaterra.