L'Hospital de Figueres construeix un passadís cobert exterior pels usuaris

L'Hospital de Figueres ha començat les obres per a construir un passadís cobert exterior que connectarà l'Edifici est, l'Entrada principal i les Consultes Externes. Aquest projecte s'emmarca en el paquet d'actuacions que la Fundació Salut Empordà ha posat en marxa per prevenir el contagi del coronavirus amb l'objectiu de minimitzar la circulació de persones per l'interior de les instal·lacions sanitàries. I, a la vegada, permetrà millorar l'atenció a l'usuari i ordenar els itineraris entre els diferents serveis i edificis de l'hospital.

El cost dels treballs és de 140.187 euros i l'obra s'allargarà tres mesos. En les properes setmanes les tasques obligaran a traslladar provisionalment les dues aules de formació i reunió per a professionals i estudiants que hi ha a la planta baixa fins a la primera planta. I també caldrà reubicar la capella.

Actualment, els usuaris que arriben a l'Entrada est (la de davant de l'aparcament) han de passar per la vorera del carrer Glòria Compte si es dirigeixen a l'edifici de Consultes Externes o al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, perquè amb la situació de pandèmia s'ha limitat la circulació per l'interior de l'Hospital. Amb la construcció d'aquest passadís cobert exterior, aquests usuaris tindran l'opció de fer servir el corredor cobert per a moure's d'un edifici a un altre, sense necessitat de sortir al carrer, la qual cosa els donarà més comoditat.

La nova obra també clarifica la circulació per l'interior de l'Hospital: evitarà el creuament de pacients ingressats, professionals i usuaris; garantirà una atenció continuada i directa als usuaris en els diferents punts d'informació, permetrà controlar millor l'accés a les plantes d'hospitalització i ordenarà les entrades als serveis de l'Hospital de dia i de Rehabilitació.