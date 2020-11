Figueres ha assolit el mes de novembre el rècord de 2018 de 376 obres menors

L'Ajuntament de Figueres ha registrat fins aquest mes de novembre 376 llicències d'obres menors, una xifra que no s'assolia des de l'any 2018, malgrat la pandèmia. Des del consistori asseguren que es tracta d'una xifra "rècord" i que, amb tota probabilitat es tancarà l'any superant la dada de fa dos anys. Segons expliquen, la mitjana és de 43 expedients mensuals i la majoria són per reforma i rehabilitació de façanes i habitatges i per obrir nous comerços i establiments. Això, segons l'Ajuntament, "demostra que, tot i la pandèmia, la inversió a la ciutat s'ha incrementat" i que "es manté el pols econòmic".

L'increment registrat aquest 2020 supera en cinc el nombre llicències les registrades l'any 2019 (371). L'any 2016 n'hi va haver 328 i el 2017, 353.