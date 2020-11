Vilafant bonificarà el 50% de l'IBI als propietaris de pisos buits que els posin a la borsa de lloguer social

L'Ajuntament de Vilafant oferirà bonificacions de fins al 50% de l'IBI als propietaris que tinguin pisos buits i els cedeixin a la borsa de lloguer social del Consell Comarcal. A més, oferirà una línia de subvencions directes per a la rehabilitació d'habitatges per fer-los habitables i destinar-los a la borsa. Les ajudes aniran des del 1.000 als 8.000 euros, en funció dels metres quadrats de cada immoble. Des del consistori asseguren que són conscient que hi ha una gran demanda d'habitatge de lloguer assequible i que, en canvi, hi ha moltes cases i pisos buits.

Paral·lelament, hi ha en marxa la construcció de 18 cases de lloguer social, fruit de la permuta que va fer l'Ajuntament amb el Patronat de la Santa Creu. En aquests moments, s'està treballant per redactar les bases per adjudicar els habitatges.