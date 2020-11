El ple de Vilafant aprova la concessió per tenir una residència per a la gent gran

Vilafant tindrà una nova residència per donar assistència a la gent gran, així ho ha decidit el ple municipal, que ha aprovat per unanimitat amb els vots de tots els regidors del plenari l'adjudicació per a la construcció i la gestió d'aquest equipament assistencial ?«?conscients de la gran demanda de places assistencials, vam creure necessari dotar d'una segona residència el nostre municipi, per això hem adjudicat la construcció, però també la gestió d'aquest futur equipament que s'ubicarà en terrenys municipals?» explica l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. D'aquesta manera, aquests terrenys municipals situats als camps d'en Fita i en Pineda de 5.227,65m2 es convertiran en una residència per a la tercera edat fent créixer el nombre de places assistencials a la comarca. La concessió serà per 40 anys i l'adjudicatari haurà de pagar un cànon de 18 mil euros anuals.

L'Ajuntament de Vilafant també ha aprovat una millora pel que fa a la gestió de l'aigua al municipi, i és que en aquesta sessió s'ha aprovat el ?nou contracte per aquest servei que continuarà amb FISERSA?. El nou contracte millora les condicions, ja que estableix el compromís per part del consistori de reduir el seu consum municipal d'aigua, mentre que l'empresa gestora es compromet a millorar el rendiment de la xarxa per evitar-ne les pèrdues, que en aquests moments són del 50%. El contracte serà vigent del 2021 fins el 2023. Una aprovació del nou contracte programa que s'ha aprovat amb les abstencions del grup de Ciutadans i els vots a favor de l'equip de govern (PSC) i la resta de grups de l'oposició (ERC i Junts per Vilafant)

Des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafant en aquesta darrera sessió s'ha proposat la ?creació de la plaça de tècnic per aquesta àrea. Conscients del difícil moment pel qual passen els negocis del municipi i amb la voluntat de tirar endavant el Pla de Reactivació Econòmica s'ha aprovat la creació per a la contractació d'aquest tècnic de promoció econòmica per tal de reforçar aquesta àrea tan necessària en aquests moments. La voluntat de tots els regidors del consistori és aconseguir la creació d'una Associació de comerciants per tal d'enfortir el teixit comercial del municipi. Fins ara les tasques d'aquest servei les duia a terme personal eventual a mitja jornada.

En aquest ple també s'han aprovat els Comptes Generals corresponents a l'exercici econòmic del 2019. Al final de la sessió s'han debatut diferents mocions presentades pels grups de l'oposició. Coincidint amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones (25N) els regidors de Vilafant han aprovat una moció per rebutjar la violència masclista?, tot recordant a les dones que n'han estat víctimes o l'estan patint.