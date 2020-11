Garriguella insta els amos de finques amb pous a tapar-los per seguretat

L'Ajuntament de Garriguella ha instat els propietaris de finques amb pous, que es trobin dispersos pel terme municipal, que disposin de les mesures de seguretat adequades. El canvi d'hàbits dels més joves del poble els ha portat a descobrir l'entorn i, segons explica l'alcaldessa, Isabel Teixidor, han vist algun pou destapat. «Hem tingut coneixement de l'existència de pous oberts, en alguns casos, sense cap mena de protecció i, en altres, tapats de forma insegura en diversos indrets del terme municipal, els quals podrien suposar un risc per a la seguretat de les persones i animals», assegura l'alcaldessa, que ha signat un ban.

El consistori garriguellenc actua en aquest àmbit basant-se en el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de la Llei d'Aigües, segons el qual les persones propietàries tenen l'obligatorietat de mantenir en condicions òptimes de seguretat tots els pous, aljubs o estructures similars que estiguin situats en finques rústiques.



De manera immediata

És per aquesta raó que, des de l'administració local, s'ha instat a les persones propietàries o posseïdores d'aquestes finques perquè procedeixin, «de manera immediata», a la senyalització i tancament, o bé segellat, dels pous en qüestió, d'una manera que sigui adequada, per tal d'evitar qualsevol accident, sigui tant de persones com d'animals, «sent responsabilitat de les persones propietàries qualsevol incident que pugui succeir», manifesta el ban municipal, signat per l'alcaldessa. L'objectiu seria que s'anessin marcant els pous i evitant la seva problemàtica.