El Xiringuito Escribà Empuriabrava guanyador de l'edició EmpuriaTapes 2020

El passat 14 d'octubre, el sector de la restauració va veure com havia de tornar a abaixar les persianes. Després de més d'un mes amb bars i restaurants tancats, avui, tot i les limitacions, tornen a iniciar la seva activitat. Amb aquest motiu, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries aprofita per comunicar i felicitar avui mateix els guanyadors d'EmpuriaTapes 2020, una celebració que es va veure truncada per l'anunci de les mesures aprovades el mes passat.

És obvi que aquesta ha estat una edició marcada per la pandèmia provocada per la Covid-19, tot i això, 36 restauradors van treballar per tirar-la endavant, juntament amb l'Ajuntament, i van aconseguir vendre un total de 12.577 tapes. D'aquesta manera, Castelló d'Empúries i Empuriabrava van poder demostrar una vegada més la gran oferta gastronòmica, rica i variada de la que podem gaudir durant tot l'any al municipi.

EmpuriaTApes va tenir lloc del 2 a l'11 d'octubre, amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat culinària que podem trobar al nostre poble, des de la cuina més local i de territori, a la cuina més elaborada, cuina francesa, cuina italiana, alemanya, etc. Les tapes, a un preu de 3€, anaven acompanyades d'una beguda i, una vegada fet el tast, els comensals podien fer la votació en línia des del mateix restaurant.

En total es van comptabilitzar prop de 3.000 vots que han donat com a guanyadors:



En primer lloc: Flautí d'amanida de txangurro amb poma i brots del Xiringuito Escribà Empuriabrava.

En Segon lloc: Els nostres Ferrero Rocher sobre fideus de mar amb unes llàgrimes d'allioli de carabinieri del Restaurant El Tabanco d'Empuriabrava.

En tercer lloc: Medalló de vedella a la crema de mel i mostassa del restaurant Oceans, Hotel Portofino.

Pel que fa als guanyadors dels participants a la ruta de tapes, aquest matí s'ha fet el sorteig i des del departament de promoció econòmica es posaran en contacte amb les o els guanyadors. Els premis consisteixen en:



Primer Premi: 1 nit d'hotel, 1 menú per a dues persones en un dels restaurants participants i un salt en tàndem a l'Skydive Empuriabrava.

Segon Premi: 1 menú per a dues persones en un dels restaurants participants i 1 passeig en barca.

Tercer Premi: 1 menú per a dues persones en un dels restaurants participants

També s'ha premiat els primers dos usuaris més actius i que més tapes van votar (una tapa – un vot) amb una ruta gratuïta en la propera edició.

Helena Solana, regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha manifestat que " volem agrair a tots els restaurants que han participat en aquesta edició i felicitar-los per la qualitat de les tapes, doncs està essent un any molt complicat i sabem que ha representat un esforç per a totes i tots".