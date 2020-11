Independents per Llers reclama solucions pel transport escolar a l'Ajuntament i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Els pares i mares dels alumnes d'Hostalets i Llers que utilitzen el transport escolar per anar a Figueres, van rebre el passat 5 de novembre, un missatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà comunicant que, a partir del 9 de novembre, es modificava l'horari de recollida a Llers, avançant-lo un quart d'hora fins a les 7:30h. Tanmateix, i sense comunicació prèvia, es va constatar que també hi havia un canvi en el recorregut, passant dels 3,8 km entre ambdós nuclis urbans a 12,5 km. Aquest trajecte comprèn el pas per la carretera d'Avinyonet fins a Figueres, voltar per la Plaça del Sol i recular cap a Hostalets per la N-II direcció França fins a la parada d'Hostalets, per després tornar a Figueres fins a l'IES Alexandre Deulofeu.

Pel que fa als alumnes d'Hostalets que van a l'escola de Llers, el recorregut també s'ha vist fortament incrementat. Fins ara, el recorregut d'anada era un trajecte directe de 3,8 km, mentre el de tornada introduïa el pas pels municipis de Terrades, Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, passant a ser de 40 km. Actualment, aquest darrer recorregut es fa tant d'anada com de tornada.

El grup municipal d'Independents per Llers – AM va transmetre al govern de Junts per Llers la seva preocupació i disconformitat al respecte. La resposta obtinguda per part de l'alcalde, Carles Fortiana, va consistir en dirimir responsabilitats cap al Consell Comarcal, al·legant la falta de competències en transport escolar per part de l'Ajuntament. La portaveu d'IpLl, Eva Ungé, també va contactar amb la consellera comarcal d'Educació, Júlia Gil, amb qui es van emplaçar a presentar alternatives a la problemàtica actual.

A través del grup de pares i mares afectats, es va presentar una proposta al Consell Comarcal amb diverses alternatives, que anaven des de la proposta de circuits alternatius a complementar el servei amb un mini-bus. En tots els casos la resposta va ser negativa, al·legant informes desfavorable de Mossos d'Esquadra i de la Conselleria d'Educació. No obstant, algunes d'aquestes respostes no semblen adequar-se als plantejaments de ruta i maniobrabilitat que s'indicaven al mateix full de propostes, tal i com indiquen des del mateix grup d'afectats.

Independents per Llers reclama a l'Ajuntament "que assumeixi els costos d'un servei auxiliar transport, que permeti als joves i infants no haver de transcórrer un temps innecessari a la carretera i evitar un recorregut del tot inversemblant". També, afegeixen, "malgrat no ser competència de l'Ajuntament, l'equip de govern pot actuar al respecte, i treballar per resoldre una problemàtica que afecta moltes famílies de Llers i que, tenint una durada determinada, representaria un cost totalment assumible."