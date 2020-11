El gener es reobre l'oferta per fer la collita als olivars municipals de Roses

Els olivars es posen a la disposició dels beneficiaris del concurs perquè cullin les olives per al propi consum.

Han passat cinc anys des que l'Ajuntament de Roses va treure a concurs, per primera vegada, el manteniment i la recollida d'olives en set lots d'olivars municipals i, aquest mateix desembre, és l'últim per a les cinc persones que van aconseguir l'adjudicació, segons establien les bases. L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha explicat que l'oferta englobava cinc temporades de collita de les olives, des del 2015 fins al 2020, i que, per tant, aquest gener s'obrirà un nou concurs.

De fet, dels set lots d'olivars que van presentar-se en l'oferta, només n'hi ha hagut cinc que s'han pogut tirar endavant perquè un va quedar desert i un altre també va quedar fora del concurs perquè la persona a la qual se li havia adjudicat va renunciar. La voluntat de l'Ajuntament de Roses és que un cop es pugui obrir la nova convocatòria per a cinc anys, aquest gener pròxim, l'oferta sigui igualment dels set lots (368 oliveres en total).

D'acord amb les bases que es van publicar fa cinc anys, podien accedir a aquesta convocatòria veïns i veïnes de la població que disposin d'una antiguitat mínima de cinc anys d'empadronament i que es trobin en situació d'atur o jubilació.

L'Ajuntament de Roses és propietari d'un total de set olivars situats al terme municipal, concretament al camí del Cementiri, a la carretera de les Arenes, a la Gran Via Pau Casals, al carrer Solsonès i a la carretera de Roses a Cadaqués. En el seu conjunt, els terrenys superen els 35.000 metres quadrats. D'aquesta manera es vol donar opció als veïns del municipi perquè puguin collir les olives per al propi consum.