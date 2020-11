Figueres, Salt i Banyoles, on més han baixat els positius

La majoria de dades epidemiològiques a la Regió Sanitària de Girona s'estan moderant des de ja fa més de dues setmanes, excepte el nombre d'ingressats i crítics, que va seguint una tendència irregular, i no arribarà a assolir l'estabilització necessària per a la desescalada. Aquesta situació es repeteix a la resta de Catalunya.

Malgrat tot, una xifra que evidencia aquesta millora general és el nombre de casos diaris. Fa unes setmanes, quan la corba estava totalment en auge, hi va haver diverses Àrees Bàsiques de Salut gironines que van experimentar un creixement de més de trenta casos d'una setmana per l'altra. En canvi, actualment, les àrees bàsiques amb un increment més elevat de positius no arriben a superar la diferència de trenta o més casos respecte a la setmana passada. Es tracta de les àrees de Canet de Mar, la Jonquera i Camprodon.

D'altra banda, la bona notícia és que 35 de les 41 àrees que hi ha a la regió de Girona han experimentat una davallada de casos respecte a la setmana passada, és a dir un 85% del total. Les baixades més pronunciades han tingut lloc a Figueres, on s'han detectat 161 casos –176 menys que la setmana passada–; Salt, on s'han notificat 178 casos –132 menys que la setmana passada–; Banyoles, on s'han diagnosticat 112 casos –105 menys que la setmana passada– i Pineda de Mar, on s'han detectat 90 positius –102 menys que fa set dies.

Àrees com la de Palafrugell, Tordera, Cassà de la Selva i Girona 3 - Montilivi, també han experimentat un fort descens d'entre cinquanta i setanta casos menys. Com a curiositat, l'Escala és l'única Àrea Bàsica de Salut que ha notificat el mateix nombre de casos que la setmana passada, un total de 31.



Situació global a Girona

Respecte a les dades diàries notificades per Salut, ahir també van baixar considerablement els casos de Girona. Se'n van registrar 153, un centenar menys que diumenge. Tots s'han diagnosticat per PCR o bé test d'antigen. Seguidament, van morir cinc persones per coronavirus, totes a hospitals o centres sociosanitaris. Entre el 6 i el 12 de novembre es van declarar 47 defuncions i la setmana anterior, dotze menys.

El risc de rebrot va baixar fins als 464 punts (-24), mentre que la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre era de 798. La velocitat de propagació del contagi també va baixar una centèsima fins a 0,72 –0,91 en l'interval de la setmana passada. La taxa de confirmats per PCR és de 255,28 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 669,47.

D'altra banda, la mala notícia és que el nombre d'hospitalitzats va tornar a superar el llindar de 300 després que dissabte el baixés. D'aquesta manera ahir hi havia 304 gironins ingressats, cinc més que en el balanç anterior. El nombre de crítics va baixar després de l'augment de diumenge. Ahir n'hi havia 62, tres menys.



Finalment, el percentatge de positivitat de les proves PCR i tests d'antígens ja se situa per sota del 10%.

Quant a municipis, Puigcerdà és l'única ciutat catalana de més de 20.000 habitants que encara té el risc de rebrot per sobre dels mil punts. També és el que té la taxa de reproducció del virus més elevada, amb 1,63. Això vol dir que cada cent infectats en pot contagiar uns 163 de mitjana.



Catalunya, a prop de l'objectiu

Segons les dades epidemiològiques actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre total d'infectats a Catalunya és de 318.669, dels quals 1.100 han estat notificats en un dia, una disminució important i que s'aproxima a l'objectiu de baixar els contagis a menys de mil diaris.

Seguidament, el risc de rebrot del coronavirus (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, segueix el seu progressiu descens i ahir es va situar en 438 –38 punts menys que diumenge–, un risc similar al que hi havia el 13 d'octubre i lluny del màxim de 1.046 punts que va aconseguir el 23 d'octubre, tot i que aquest indicador encara assenyala un perill extrem perquè a partir de 100 es considera un risc alt.

D'altra banda, el nombre de morts a Catalunya suma 15.132, dels quals 52 han estat reportats des de diumenge amb un màxim diari de morts que es va assolir el passat 5 de novembre, amb 84 difunts per aquesta malaltia en un sol dia. La velocitat de propagació de virus (Rt), l'indicador que millor assenyala l'evolució de la pandèmia, va baixar per vintè dia consecutiu i es va situar en 0,78, és a dir, que cada 100 infectats en contagien 78, el que indica el progressiu retrocés de la presència de coronavirus.

Tot i la millora en els índexs epidemiològics, els hospitals segueixen en tensió, amb 2.535 pacients ingressats, onze més que diumenge, dels quals 587 estan greus a l'UCI, set més que el dia abans, el mateix nombre del 3 de maig, en la primera onada, quan es va assolir un màxim de 1.526 malalts greus a l'UCI.