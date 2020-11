ERC l'Escala s'uneix a la iniciativa "Diposita aquí el teu masclisme" i prepara el 25N

La secció local d'Esquerra Republicana de l'Escala s'ha adherit aquest matí, amb una campanya difosa a través de les xarxes socials, a la campanya de l'Institut Català de les Dones "Diposita aquí el teu masclisme", que consisteix a enganxar adhesius amb aquest missatge a les papereres dels municipis per fer visible la lluita contra les, encara molt freqüents, actituds masclistes.

En aquest cas, els republicans i les republicanes escalenques s'han fet fotografies amb papereres amb l'adhesiu, per mostrar el seu suport a la campanya i escampar el missatge amb força a través de la xarxa. Aquesta campanya, que fa setmanes va arribar als governs municipals i on ja s'han adherit diversos municipis de la comarca, ha passat completament desapercebuda a l'Escala, com ja ha passat en altres ocasions com, per exemple, la campanya del "malamente" de joventut. ERC lamenta profundament que el PSC no doni importància a aquestes iniciatives que s'encaminen a l'educació i la prevenció del conjunt de la societat i no s'hi adhereixi mai.

A més de l'adhesió a la campanya institucional, ERC l'Escala està preparant tres iniciatives més per a fer visible el 25N. Els republicans faran una enganxada de cartells amb el lema "davant les agressions masclistes, polítiques feministes", el mateix dia 25 de novembre quan també faran lectura virtual del manifest. A més, i com a campanya perdurable en el temps, els republicans i republicanes repartiran adhesius amb el lema "volem ser lliure, no valentes", també a partir del dia 25.

"Cal ser-hi, ser-hi i ser-hi. La visibilització dels problemes massa actuals que encara tenim amb les actituds i les agressions masclistes només es poden combatre amb educació, visibilització i conscienciació. Les administracions públiques tenen l'obligació de promoure campanyes en aquest sentit perquè són les més properes als veïns i veïnes i per tant les que tenen més influència. Els governs municipals han de prendre partit. És la seva responsabilitat", ha dit Etna Estrems, la portaveu d'ERC l'Escala.