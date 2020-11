Un gimnàs al pavelló, la idea més votada pels castellonins al pressupost participatiu

El Pressupost Participatiu 2020-2021 impulsat per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja té propostes guanyadores. Malgrat estar condicionada per la pandèmia de la Covid-19, l'edició d'enguany ha esdevingut novament, segons han expressat els responsables polítics, tot un èxit d'implicació per part de la ciutadania.

En aquesta edició un total de 809 veïns i veïnes han exercit el seu dret a vot, del 19 d'octubre al 8 de novembre, el que representa un 8,32% del cens amb dret a vot (persones empadronades de 16 anys o més); superant així la dada de participació del 5,22% assolida l'any 2019.

L'alcalde, Salvi Güell, diu que valora molt positivament aquestes xifres. També hi ha afegit que posa en valor i agraeix la implicació que han tingut els veïns i veïnes al llarg de tot el procés, i assegura: "És encoratjador veure com malgrat la crisi sanitària, social i econòmica, la població no abaixa els braços i ara més que mai vol ser partícip i protagonista amb les seves decisions de la millora i del desenvolupament del nostre municipi".

En la mateixa línia, la regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, avança que "el que ens toca ara és donar compliment a les accions que han escollit els nostres veïns i veïnes i treballar per a seguir potenciant aquesta eina, el Pressupost Participatiu, que s'ha convertit en un recurs que veritablement apodera els nostres veïnes i veïnes, i que any rere any gaudeix d'un arrelament més profund entre la població".



Les propostes guanyadores del Pressupost Participatiu

En aquesta convocatòria l'Ajuntament sotmetia a votació i decisió popular un total de 20 actuacions sorgides de les propostes realitzades per la població i seleccionades en el Fòrum Ciutadà de Priorització, i que havien estat validades pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

Cada vilatà podia escollir un màxim de tres propostes entre els 20 projectes finalistes, i les tres actuacions que han rebut un major suport popular han estat les següents: Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal, amb 262 vots i 25.000 euros de cost estimat; millorar les voreres dels carrers del municipi, 238 vots i fins a 200.000 euros de cost, i l'ampliació de les instal·lacions del consultori mèdic d'Empuriabrava, amb 188 vots i 200.000 euros de cost estimat.

En total, del 19 d'octubre al 8 de novembre es van emetre fins a 2.312 vots a través del web www.tutriescastello.cat, a les parades del mercat de Castelló i d'Empuriabrava, i en els punts de votació telemàtica habilitats al Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, l'Espai Jove "El Centro", el Centre Emprèn i el Casal Cívic Empuriabrava.

Tot i que les tres propostes més votades superen els 400.000 € previstos inicialment, l'equip de govern es compromet a ampliar amb 25.000 € addicionals per cobrir el cost estimat de les 3 propostes amb més vots, per a la seva realització.