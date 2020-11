El Govern atorga 80.000 euros a projectes de cooperació a l'Alt Empordà

El Departament de la Presidència ha atorgat 80.000 euros a projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer en el marc del programa de subvencions de l'Eurodistricte, una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals que permet donar suport a operacions transfrontereres a escala local amb la finalitat de dinamitzar l'intercanvi entre poblacions i desenvolupar l'Espai Català Transfronterer.

Els ajuts, finançats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà, estan dirigits a entitats, organismes i ens locals implantats a les comarques gironines i a la Catalunya del Nord.

En aquesta convocatòria, corresponent als anys 2020 i 2021, s'han concedit ajuts als 24 projectes següents:

ENTITAT PROJECTE IMPORT Consorci MUME Uns museus memorials en un món digital sense fronteres 4.598 Associació VallRoc Canigó Entorn d'Aprenentatge 5.796 Associació Amics de Sant Aniol d'Aguja Sant Aniol: Capital natural TFII 5.850 Ajuntament de Portbou Portbou-Cervera destinació Transfronterera de Turisme actiu 3.900 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Recuperació de la Memòria de l'exili i fira TF del Silenci 4.832 Consell Comarcal de l'Alt Empordà Xarxa TF per acollir i acompanyar dones migrades a l'ECT 5.550 Ateneu d'Acció Cultural ADAC Projecte ciutadà TF per a la neteja de la muntanya catalana- Revegetació Puig de la Clapa 1.058 Ajuntament d'Agullana Senderisme - Ruta ciclada Agullana - Les Illes - Morellàs 6.979 Ajuntament de Molló Camí de la Retirada de Molló a Espinavella Coll Pregon 4.830 Universitat de Girona Llengües minoritzades a l'ECT 1.544 Consorci Forestal de Catalunya Intercanvi TF - Difusió del coneixement forestal sobre plagues i malalties més rellevants a l'àrea TF (realització de fitxes de camp i Jornades) 2.034,78 Associació ADEC Programa radiofònic Catalunya del Nord / Catalunya Sud 780 Mancomunitat Vall de Camprodon Presentació de la destinació Turística al Mercat TF 975 Associació Ruta del Romànic Camí de l'Abat Oliva 1.424 Inund'Art Festival Inund'Art: Art Transfronterer Perpinyà - Girona 2.800 Consell Comarcal del Baix Empordà Transport sostenible per afavorir el consum de productes de proximitat ECT (Estudi d'implantació de models de transport) 6.000 Ajuntament de La Vajol IV Fira Transfronterera del Bolet i la Castanya 741,97 Músics de Catalunya SCCL Carta blanca per als joves talents 2020 3.025 Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) Guia promocional dels productes i explotacions TF 5.400 AMIC – Associació de Mitjans d'Informació i de Comunicació Banc de continguts transfronterers per compartir continguts culturals, artístics, de turisme qualitatiu i activitats socials entre mitjans de l'ECT 3.060 Associació Ball de Nit Projecte Ganta 4 2.250 Institut d'Estudis Empordanesos Música tradicional a l'Espai Català Transfronterer 4.900 Associació Cultural Cochlea Despaisatjar / Dépaysager 1.200 Fundació Foment de la Sardana de Banyoles Premis de Composició Ceret-Banyoles 430 TOTAL 79.958,69 euros

L'Espai Català Transfronterer

L'Espai Català Transfronterer està format pel Departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i les comarques de la demarcació de Girona (incloent-hi el conjunt de municipis de la Cerdanya). Ambdues regions formen un espai natural compartit marcat per una història, una identitat i una cultura comunes. A més, el territori presenta moltes complementarietats econòmiques i territorials a banda i banda.

Per aquest motiu, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals han planificat una política comuna d'ordenació territorial per aportar solucions concretes als obstacles generats per la presència de la frontera en els sectors de l'ocupació, dels serveis, del turisme, de la cultura, del medi ambient o de la joventut, entre altres àmbits.

Aquesta col·laboració, establerta en un Acord-Marc entre les dues institucions, es concreta, entre altres, en el projecte Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, creat l'any 2008 amb l'objectiu conjunt de dotar-se d'una estructura jurídica comuna. Una de les accions que s'hi inclouen és el fons anual per a la promoció de microprojectes, que des de l'any de la seva creació, el 2008, ha donat suport a més de 320 projectes.