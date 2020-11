Calvet: "El Centre de Fauna dels Aiguamolls ajuda a fer un país emblemàtic per la biodiversitat"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat avui l'ampliació del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, després que el Departament ha completat les obres que estava executant. L'ampliació ha permès habilitar noves instal·lacions per acollir els animals que arriben ferits o malmesos durant el seu procés de recuperació, i millorar, així, tant l'atenció com les condicions de treball del personal veterinari i assistencial.

Durant la visita, Calvet ha defensat que "som un país que pretén fer del medi ambient, la biodiversitat i la sostenibilitat una de les seves senyals d'identitat, amb infraestructures que ho permetin".

El conseller ha agraït la tasca de l'associació IAEDEN i "les persones voluntàries que van fer possible la construcció d'aquell primer centre de fauna". També "les fundacions que han donat suport que el centre no es tanqués, l'Associació de càmpings, i algun concret que fins i tot hi ha aportat recursos".

A més, Calvet ha posat en valor que la construcció de les noves instal·lacions "ens permet renaturalitzar la zona allà on hi havia l'antic centre de fauna, que és un hàbitat d'interès comunitari inundable i donem més valor afegit al parc natural". La voluntat, ha afegit, és que "Catalunya sigui un lloc emblemàtic en la preservació de la biodiversitat".

L'actuació, que ha suposat una inversió de 189.000 euros, ha estat finançada amb fons estructurals FEDER de la UE i suposa la culminació del trasllat a l'entorn de serveis del Cortalet –la seu del Parc– de les antigues instal·lacions de les Closes.

La nova construcció ocupa una superfície total de 527 m2, dels quals 335 m2 són gàbies de vol, formades per recintes tancats perimetralment a cel obert. D'altres 48 m2 són coberts amb porxos d'ombra per a la protegir del sol o la pluja les aus. En total, compta amb 4 gàbies per a aus voladores, una de majors dimensions, i una gàbia per ocells passeriformes. La resta de la superfície, 187 m2, acull 8 recintes destinats a gàbies de muda, una càmera frigorífica per guardar els aliments dels animals, una cuina per preparar-los, una 'nurseria', per acollir i mantenir cries de tot tipus d'espècies i un estabulari per criar animals que serveixen d'aliment.

El nou edifici, de planta rectangular, s'ha construït en planta baixa, amb dues alçades diferenciades: la de les gàbies de vol, amb 3,90 metres per sobre de la rasant natural del terreny exterior, i la de les gàbies de muda i annexes, amb 3,30 metres. S'articula mitjançant un passadís que dona accés a la totalitat de les gàbies i les comunica directament amb la cuina. Juntament amb un porxo, són els espais de distribució i relació d'àrees, per tal de minimitzar els recorreguts i facilitar les tasques pròpies del centre.



Més de 1.600 animals atesos

El Centre de Fauna d'Aiguamolls treballa des de l'any 1984 en l'atenció d'animals ferits i projectes de recerca. Així, la seva activitat principal és l'atenció i rehabilitació de la fauna autòctona que ingressa, i les activitats forenses que això comporta. A més, col·labora amb universitats i entitats externes per realitzar projectes de recerca, així com estudis científics propis. També desenvolupa una important tasca d'educació ambiental aprofitant alliberaments d'animals, i activitats pròpies encarades a la conservació.

Fins al 31 d'agost el nombre d'animals atesos al centre ha estat de més de 1.600. Concretament, durant l'estiu s'ha recollit 221 animals al Baix Empordà, 97 a la Selva, 194 al Gironès i 58 al Pla de l' Estany, i el Cos d'Agents Rurals de l' Alt Empordà n'han portat 408 més.

Entre els estudis científics en els quals col·labora, destaquen l'Observatori dels Amfibis dels Aiguamolls de l'Empordà, i els vinculats a la conservació del turó (Mustela putorius), el mostreig de teixons (Meles meles), el seguiment de tortugues exòtiques invasores (gèneres Trachemys, Pseudemys, Grapthemys i altres), l'estudi del virus de la ràbia en ratpenats, l'estudi de la infertilitat en ous d'esparver cendrós (Circus pygargus), el mostreig, trampeig i gestió del coipú (Myocastor coypus) al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La restauració ambiental de les closes que ocupaven les antigues instal·lacions

La construcció del nou centre ha permès l'enderroc de l'antic Centre de Recuperació de Salvatgines, construït l'any 1989 amb un baix pressupost i la col·laboració de voluntaris. Estava situat en uns terrenys inadequats pel fet d'afectar la reserva natural integral i patia episodis d'inundació freqüents.

L'antic centre es va quedar petit ja a principis del 2000 i les seves instal·lacions van quedar obsoletes i malmeses per les successives inundacions. La seva reforma era inviable dins l'espai protegit.

Un cop enderrocades i retirades les antigues construccions, l'objectiu principal és retornar l'espai, de 6.500 m2 de superfície, a les seves condicions naturals, les d'un prat inundable amb tanques arbrades i canals que el voregen.

A l'Empordà, aquests terrenys s'anomenen "closes" pel fet d'estar tancats perimetralment amb fileres d'arbres que donen ombra a l'estiu i aturen les tramuntanes de l'hivern. Són prats resistents a les inundacions i a la salinitat considerats hàbitats d'interès comunitari i on poden viure gran part de les espècies adaptades als cursos d'aigua i boscos de ribera.

Després de visitar les noves instal·lacions del centre de fauna dels Aiguamolls, el conseller Calvet ha fet un recorregut pel Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, acompanyat del seu director, Sergi Romero, i del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles.