Castelló i Peralada celebren que la Generalitat millori la carretera de Vilanova de la Muga

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat a licitació el projecte de millora de la carretera que uneix Peralada i Castelló d'Empúries i que travessa Vilanova de la Muga. En concret, es tracta d'una actuació que afecta la GIV-6042 i la GIV-6043 en els dos traçats entre les dues rotondes d'accés als respectius municipis. Aquesta setmana, és previst que s'obrin les pliques de les empreses que opten a fer aquesta obra.

Segons la memòria justificativa de la Generalitat, el projecte s'inclou en el Pla sectorial de ferms sostenibles de l'any 2019, on prioritzen «solucions innovadores per a millorar el ferm d'aquestes vies incorporant nous materials i noves tecnologies sostenibles en el disseny, la producció, la construcció i el manteniment de la superfície de la via». El pressupost de licitació d'aquesta obra és d'1.350.000 euros.

Amb innovacions o sense, fa anys que els dos ajuntaments i els usuaris habituals d'aquest vial reclamaven una millora d'una de les carreteres més importants de la comarca en la mobilitat de la segona línia del front marítim, ja que permet connectar la C-260 amb l'N-260. El seu estat actual, sobretot entre Vilanova i Castelló, és deplorable, amb l'afegit que té dos grans hàndicaps com són la travessia urbana pel mig de Vilanova i l'estretor en el revolt del pont sobre la línia del ferrocarril Figueres-Portbou.

La inversió que es farà ara no solucionarà cap d'aquests dos problemes, però sí que millorarà l'estat del ferm. En l'anterior mandat, els dos ajuntaments van anar conjuntament al Departament de Ter­ritori per a reclamar aquesta millora. L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, es mostra «content i satisfet que ens escoltessin i que ara compleixin allò que ens van dir que farien en aquesta legislatura. Reasfaltar la carretera fa molta falta. Hi ha trams en molt mal estat que són un perill i qui més ho pateix és la gent que va en moto o en bicicleta, però també tota la resta de conductors que hi transiten».

Pere Torrent, alcalde de Peralada, confirma aquesta «satisfacció de veure que el projecte de millora avança. Estem parlant d'una car­retera que suporta una mitjana de 4.000 vehicles diaris de tota mena. És un enllaç clau que fins ara no ha estat en condicions».

Aquesta carretera va pertànyer a la Diputació de Girona fins que va ser traspassada, l'any 2009, a la Generalitat amb el compromís que s'acabaria el pont de l'N-260 allargant-lo per sobre de la línia del tren. L'obra segueix pendent.



«No sobredimensiona el traçat»

El director dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló, explica que «l'objectiu d'aquest tipus d'actuacions és el manteniment i conservació de les carreteres amb un dimensionament proporcional al seu ús. També es vol donar un tractament acurat a aquestes infraestructures, que sigui una garantia per a la qualitat del paisatge que és un vector que està en alça i que també és competència del Departament. El projecte inclou «la creació d'una cuneta transitable que té per objecte permetre posar-hi la roda accidentalment sense perill, perquè està enrasada amb l'aglomerat i amb un pendent suau. En els accessos a finques, la cuneta s'eixampla i es fa encara més suau, formant el que en diem un gual transitable». Saló considera que «aquesta millora no suposa cap sobredimensionament del traçat actual».



Un vial estratègic amb punts negres com el del pont encorbat



La renovació del ferm de les car­reteres GIV-6042 i GIV-6043 no resoldrà alguns dels principals esculls que presenta el seu traçat, malgrat que, des de fa anys, els ajuntaments de Peralada i Castelló d'Empúries han proposat alternatives que mai s'han acabat d'executar. Els respectius alcaldes, Pere Torrent i Salvi Güell, tenen les coses molt clares per a una car­retera que absorbeix trànsit de camions de mercaderies, tractors, autobusos i, molt especialment, els camions de recollida de brossa que van i venen de l'abocador de Pedret i Marzà.

«L'error va ser, a Castelló, construir el pont nou sobre la Muga del pas de Sant Pere. S'havia d'haver fet més cap a Fortià per evitar els problemes que patim amb la travessia de l'avinguda Pau Casals. Aleshores hi va haver l'oportunitat de treure la circulació de dins del poble i es va perdre. I ara és impossible plantejar fer un altre pont nou per aquesta connectivitat», explica l'alcalde castelloní.

El seu homònim de Peralada, Pere Torrent, també veu altres errors històrics. «No es va saber aprofitar la construcció i les posteriors ampliacions de l'abocador comarcal per a crear una bona carretera que comuniqués la C-260 de la costa amb l'N-260. Si s'hagués fet, ens hauríem estalviat els problemes actuals de la travessia de Vilanova de la Muga, de Castelló i el gran problema del pont encorbat sobre el ferrocarril, per on no passen dos vehicles de cop i els camions i autobusos tenen feina per circular-hi».