Espolla acaba la segona fase de rehabilitació del cementiri

La setmana passada van finalitzar les obres de reparació, rehabilitació i millora del cementiri municipal d'Espolla, corresponents a la fase II. Les despeses d'aquest projecte han estat subvencionades per la Diputació de Girona amb un 90%, mentre que el 10% restant s'ha fet amb recursos propis de l'Ajuntament d'Espolla.

Segons explica l'alcalde del municipi espollenc, Carles Lagresa, «l'any 2018, amb la Diputació de Girona, vàrem entrar en una prova pilot de gestió de cementiris GESCEM i, amb aquesta prova pilot, ens hi entrava un inventari i un estudi de costos del cementiri municipal». Des de la Diputació, han elaborat un programa informàtic per a la gestió dels nínxols del cementiri.

L'any passat, el consistori es va acollir a la subvenció per inversions als cementiris municipals de la Diputació de Girona.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Espolla ha rebut el suport econòmic, en forma de subvenció, del Servei d'Esports de la Diputació de Girona per al condicionament i la millora en equipaments esportius municipals, per portar a terme la zona de la piscina i escoles.