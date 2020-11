Els lectors entrevisten Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, aquest divendres

La ciutat de Figueres lluita per apaivagar els efectes del coronavirus mentre l'Ajuntament i els seus veïns busquen la manera de tornar a la normalitat com més aviat millor. Amb els bars i restaurants tancats, els equipaments públics esportius i culturals confinats, i el comerç patint les restriccions del moment, l'alcaldessa Agnès Lladó té molts fronts oberts per a rellançar la ciutat en molts aspectes.

Aquests dies, Govern i Oposició negocien el pressupost municipal per al 2021, un exercici que serà clau par a aquesta recuperació.

Agnès Lladó es posa a la disposició de totes les nostres lectores i lectors, aquest divendres 6 de novembre, per a respondre les seves preguntes i inquietuds, de 10 a 11 hores del matí.

Formuleu la vostra pregunta clicant aquest enllaç.