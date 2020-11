Mor una cigonya als Aiguamolls de l'Empordà per ingesta de gomes de plàstic

Mor una cigonya als Aiguamolls de l'Empordā per ingesta de gomes de plāstic

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya alerta del perill dels plàstics per la fauna. L'últim cas és la mort d'una cigonya per una obstrucció gàstrica produïda per gomes de plàstic. Les cigonyes confonen les gomes de plàstic amb els cucs que mengen.

La cigonya del vídeo va ingressar en el centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà per una obstrucció gàstrica, i va morir poc després d'ingressar.

A l'autòpsia es va detectar una gran massa que obstruïa el digestiu i pressionava els pulmons i el cor.

La massa estava formada per gomes i va ser la causa de la seva mort. Més de 300 grams de gomes, que representava el 11.5% del seu pes.