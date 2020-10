Figueres evita que els gossos accedeixin a la zona de jocs infantils del Parc de les Aigües

La remodelació de la zona de jocs infantils del Parc de les Aigües, ubicada entre l'edifici del Mas Torrent i el carrer Salines de Figueres, ha aconseguit evitar la presència de gossos en els sorrals destinats a les activitats de lleure de la mainada. Malgrat l'existència d'un espai regulat com a pipí can a l'altre costat de l'immoble, alguns propietaris de gossos passejaven sovint per la zona de jocs i els seus animals feien les necessitats allà, la qual cosa havia generat les queixes dels usuaris de les instal·lacions, algunes de les quals estaven obsoletes i presentaven avaries.

La renovació per part de l'Ajuntament d'aquest espai públic, situat dins del Parc de les Aigües, ha comptat amb la col·locació d'una tanca perimetral de seguretat que també evita que els gossos entrin lliurement a l'espai destinat per a la mainada.

El Parc de les Aigües és la segona zona verda més gran de la ciutat de Figueres després del centenari Parc Bosc. Els veïns esperen ara l'acabament dels treballs de millora de la pista poliesportiva de l'Horta Capallera, remodelada l'any passat amb una nova pavimentació.