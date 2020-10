Sanitaris de Figueres difonen un vídeo demanant responsabilitat per frenar els contagis

Diferents sanitaris de Figueres, amb la col·laboració de l'Institut Català de Salut (ICS), la Fundació Salut Empordà (FSE) i l'Ajuntament de Figueres, han difós un vídeo a les xarxes socials per demanar "responsabilitat social" i evitar al màxim els contactes socials per "poder doblegar la corba i evitar el col·lapse sanitari".

Entre els sanitaris que intervenen hi ha la directora de l'equip d'Atenció Primària de Figueres, Maria Carrillo, que assegura que a "l'atenció primària estem arribant al límit", degut que són el "mur de contenció abans d'arribar a l'Hospital". És per això que demana, que per a fer front a la pandèmia, s'ha de ser "responsable" i "evitar trobades socials innecessàries".

La doctora recordava fa unes setmanes en aquest Setmanari com estan fent tot el possible per cobrir les necessitats sanitàries de la població "una altra cosa és que tinguem prou mans per fer-ho".