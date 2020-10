Vilafant aposta per extremar les mesures de seguretat però mantenint al màxim el que es pugui

Davant dels augment de casos de coronavirus i per tal de frenar la seva propagació, Vilafant limitarà l'accés als parcs i zones d'esbarjo fins les 20h. Les activitats esportives tant al Pavelló municipal Joel González, com les dels diferents clubs, entitats en equipaments municipals finalitzaran a les 21h i es reforçarà la vigilància i s'augmentarà la informació de les mesures de seguretat com l'ús de la mascareta, el distanciament social i evitar aglomeracions en qualsevol indret del poble.

Les places i parcs infantils es senyalitzaran amb les recomanacions de seguretat, distància i higiene i recordant que a partir de les 20 h. no es pot accedir. No es permet més d'un nen en cada aparell i ni grups de més de 6 persones. Les escoles col·laboraran en la tasca de difusió i conscienciació a les famílies que en poden ser les principals usuàries.

De moment el consistorivol mantenir tot el que es pugui l'activitat "El PROCICAT ens permet mantenir oberts els parcs infantils, i de moment no els tancarem, creiem que tothom sap quin ús n'ha de fer i recordem que cal extremar el distanciament i l'ús de les mascaretes als parcs, per seguir respectant els grups bombolla que amb tan esforç estan treballant les escoles",destaca Consol Cantenys alcaldessa de Vilafant.

L'activitat esportiva es mantindrà als diferents equipaments com el Pavelló municipal, l'espai Àgora o el camp de futbol però no es permetrà l'accés de públic a les graderies ni als voltats, tant els entrenaments com a les competicions esportives, quan aquestes es reprenguin, ja que actualment també es troben suspeses. Totes les activitats esportives finalitzaran a les 21h.

Des de l'Ajuntament fan una crida a la responsabilitat personal i es demana als veïns que redueixin la seva activitat social tant dins com fora del municipi, tenint sempre present el distanciament social, l'ús de la mascareta i el rentat de mans sovintejat. "Reforçarem la vigilància perquè tothom respecti les mesures i també augmentarem la informació de les mesures de seguretat", explica Consol Cantenys.

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant s'afegirà a les tasques de conscienciació i vigilància de la Guàrdia Municipal de Vilafant, per tal de vetllar en el compliment de les mesures adoptades. Paral·lelament s'ha sol·licitat la intensificació de patrulles dels Mossos d'Esquadra a partir de les 22h.