Centenars de treballadors i empresaris de l'hostaleria i l'estètica gironines surten al carrer: "Volem treballar!"

Clam unànime de l'hostaleria i l'estètica gironines contra les noves restriccions per la covid-19, que han obligat els dos sectors a tancar. "Volem treballar!", han cridat a l'uníson centenars de treballadors i empresaris davant la Delegació del Govern. Aquest és el primer cop que l'hostaleria gironina en bloc surt al carrer per protestar. Hi eren representades totes les associacions que s'agrupen sota el paraigües de la federació. Bars, restaurants, i també estètiques, sostenen que se'ls ha tancat de manera "arbitrària", que són segurs i que se'ls aboca "a la ruïna". El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, assegura que si no poden reobrir –aposta pel toca de queda- hi haurà un 20% d'empreses que "cauran".

Protesta històrica de l'hostaleria gironina. Per primer cop, la federació i els onze gremis que la formen han sortit al carrer en defensa del sector. Ho han fet perquè estan "en total desacord" amb les noves restriccions dictades pel Procicat, que han comportat el tancament de la restauració durant, com a mínim, quinze dies.

Vestits amb uniformes o de carrer, fent sonar cassoles i amb cartells de protesta, centenars de treballadors i empresaris del sector s'han concentrat davant la Delegació del Govern de Girona. A primera línia de la protesta hi eren també els presidents de les dues patronals (Pimec i Foeg) i de la Cambra de Comerç.

"La situació és tràgica, d'alarma extrema; i ara, amb aquest nou tancament, això ja no es pot aguantar", ha subratllat el president de la Federació d'Hostaleria. "Amb tan sols un 3,5% dels contagis, no té sentit que restaurants i bars estiguin tancats: som segurs", ha afegit Antoni Escudero.



"Assenyalats i damnificats"

Durant la concentració, s'ha llegit un manifest on es posa de relleu que els negocis d'hostaleria apliquen "totes les mesures de seguretat". I que malgrat tots "aquests esforços", el sector "ha estat i és un dels més assenyalats a l'hora de cercar culpables, així com un dels més damnificats".

Escudero ha tret xifres per recordar que l'hostaleria gironina agrupa fins a 7.500 establiments. I que d'ençà del març, ja amb el primer confinament, l'única cosa que s'està fent és portar-los "a la ruïna". "Estem parlant de 80.000 treballadors amb ERTO, que molts encara no han cobrat; d'una davallada del 70% en el PIB turístic i d'un 15% d'atur", ha dit el president.

Escudero subratlla que, si les restriccions no es reverteixen, hi haurà fins a un 20% de les empreses del sector que no aguantaran, i que hauran d'abaixar persiana per sempre. A més, com també recorda el manifest, de l'hostaleria en pengen també molts altres sectors (alimentació, transportistes agricultors...). "Per tant, una baixada d'ingressos del sector turístic, de retruc afecta també aquests altres", subratlla el text.

Per això, el president de la Federació d'Hostaleria aposta perquè s'implanti un toc de queda que permeti que bars i restaurants obrin fins a l'hora en què entri en vigor la mesura. "Que el sector pugui respirar i treballar, perquè els efectes colaterals de la situació actual estan essent més virulents que el mateix virus", insisteix Escudero.



"No és focus d'infecció"

El manifest que s'ha llegit davant la seu de la Generalitat, corejat per nombrosos aplaudiments i crits de "Volem treballar!", deixa clar que l'hostaleria gironina entén "la greu crisi sanitària", però també reclama al Govern que sigui "conscient" que el sector "no és focus d'infecció". I la prova, recull el text, es troba en les imatges que mostren com la gent es reuneix "en boscos, platges o cases sense respectar les mesures de seguretat".

"Els empresaris turístics hem fet correctament la nostra feina; el nostre sector no és la causa dels contagis", diu el manifest. I acaba reclamant a la Generalitat que s'assegui amb el sector per revertir el tancament, emmirallant-se en les mesures que prenen diferents països europeus, "que limiten l'activitat però no l'aturen".



#Esteticasegura

La protesta de l'hostaleria gironina ha coincidit també amb una altra: la del sector de l'estètica. Davant la Delegació del Govern les esteticients han desplegat cartells individuals amb lemes com 'Som espais segurs', 'Volem treballar' o 'RIP sector'.

Després del de l'hostaleria, una portaveu de les estètiques també ha pujat a l'escenari per llegir el seu manifest. Per fer sentir la seva veu, el sector –aquí també s'inclouen botigues de tatuatges i teràpies naturals- s'ha agrupat sota una nova plataforma, la d'Estètica Integral.

"Se'ns ha imposat un tancament forçós de manera arbitrària, sense dades que avalin aquesta decisió", subratlla el text. El manifest també critica que des de Salut se'ls hagi qualificat com un "col·lectiu precari", cosa que consideren "un menyspreu", perquè se'ls "estigmatitza" i això afecta "la confiança" dels clients.

"Volem tornar a treballar ja! Aquestes mesures afecten més de 8.000 locals comercials, 20.000 llocs de treball directes i milers d'indirectes", ha subratllat la portaveu, en referència a la situació del sector a Catalunya.

Segons la Policia Municipal de Girona, la protesta de l'hostaleria i l'estètica gironines ha aplegat unes 300 persones.