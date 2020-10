Castelló centra els esforços en construir i millorar voreres

Per no tallar els arbres, s'ha desplaçat la vorera.

La carretera fonda de Castelló d'Empúries estrenarà voreres a finals de mes, si no hi ha cap inconvenient, assegura el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet.

La infraestructura de la zona havia quedat danyada per les arrels dels arbres, que han anat aixecant els panots a mesura que creixien. Ara, amb els arbres «considerablement grans», Canet explica que «teníem l'opció de tallar-los i plantar-ne de nous més enrere, o podíem desplaçar la vorera», i s'han decantat per la segona opció, amb un cost aproximat de divuit mil euros.

Recentment l'Ajuntament també ha actuat construint la vorera al carrer Portal de la Mercè «a petició dels veïns, ja que els alumnes de l'institut passen per allà». Cent metres de vorera, amb un cost de cinc mil euros, i l'objectiu de fer el pas més segur a les persones.

El regidor manifesta que la prioritat és fer voreres en carrers que no en tenen, «majoritàriament a Empuriabrava», i avança que ja s'està preparant la licitació per «les voreres i plujanes al sector de Biblos», al costat del dipòsit del gas. A la tardor «començarem les de l'avinguda de la República Catalana, a la zona dels Barkitos», tot i que el projecte «no té carril bici».

Al nucli de Castelló, les següents voreres seran les del carrer de Mar que estan «deteriorades pel pas del temps», tot i que el pressupost, assegura, és de «magnituds molt diferents».