L'Ajuntament de Figueres suspèn l'agenda institucional durant els propers 15 dies

Davant les noves mesures del Govern de la Generalitat per la segona onada de la COVID-19, l'Ajuntament de Figueres suspèn l'agenda institucional per responsabilitat durant els propers quinze dies.

Un dels actes que s'ajornaran és l'acte del Dia de Ciutat, que hi havia programat per diumenge, dia 18 d'octubre, així com les presentacions de llibres, xerrades i conferències programades per l'Ajuntament o on hi havia de participar el consistori.

Seguint les indicacions marcades per la Generalitat, es mantenen els espectacles programats al teatre El Jardí.