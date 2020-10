Roses avança amb l'elaboració del Protocol contra violències sexuals als espais d'oci

L'Ajuntament de Roses prossegueix amb l'elaboració del Protocol d'abordatge de les violències sexuals als espais públics d'oci de la població. Ahir, dimecres 14 d'octubre, va tenir lloc una sessió de treball durant la qual es va validar la diagnosi presentada pel grup consultor encarregat del pla a partir de la qual es delimitaran les línies d'actuació a implementar.

Des de fa uns mesos, l'Àrea de Joventut de Roses treballa en l'elaboració d'aquest protocol, que té per objectiu final l'aplicació de mesures i actuacions que erradiquin les violències de tipus sexual, un greu problema que afecta la societat, que és una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones i les persones LGTBI.

Localitzar els espais d'oci que generen inseguretat és un dels requisits de l'estudi, de manera que sigui possible actuar en la seva ordenació i possibilitar que les persones puguin transitar-los de forma lliure, garantint així els seus drets com a ciutadania. Amb el propòsit de localitzar aquells espais i situacions en què es produeix un major risc, l'Ajuntament va dur a terme el passat mes de maig una enquesta entre la ciutadania -especialment dones, joves fins a 30 anys i col·lectiu LGTBI-, on es van poder recollir opinions i experiències. La consultoria social Spora, encarregada de l'elaboració del protocol, ha dut també a terme entrevistes personals durant aquests mesos.

Gràcies a les dades recollides, s'han pogut conèixer quins són els espais i festes populars més freqüentats de Roses, així com situacions experimentades o presenciades en aquests moments d'oci com ara frecs i tocaments, comentaris o gestos sexuals, exhibicionisme, agressions, comentaris ofensius o degradants€ i com s'ha reaccionat en cas d'haver-los viscuts (autodefensa, ignorar a la persona en qüestió, marxar de l'espai d'oci, demanar socors, acudir a la seguretat de l'esdeveniment o local, dirigir-se a un punt lila... ). També s'ha copsat el grau de coneixement dels punts liles i quina utilitat se'ls atribueix, i quines iniciatives es consideren més útils per combatre les agressions sexistes en espais d'oci.

L'estudi ha tingut en compte les experiències viscudes al llarg dels darrers anys 5 anys, obtenint una radiografia actual de les possibles circumstàncies i situacions on queden vulnerats els drets de les dones i de la resta de persones discriminades per raons de gènere.

En base a tota la informació recollida, l'equip consultor va presentar ahir la seva diagnosi a l'equip tècnic-polític integrat per les diferents àrees i serveis municipals implicats en el projecte (Joventut, Salut, Festes, Ensenyament, Acció Social i Seguretat Ciutadana). Durant la sessió, es va revisar i validar la diagnosi presentada, a partir de la qual es van poder també establir les primeres línies d'actuació que caldrà implementar.

El pas següent consistirà ja en la definició d'un pla d'accions concret (a curt, mitjà i llarg termini) per part de l'equip consultor, que inclourà les diferents mesures de prevenció, detecció i intervenció necessàries d'acord amb la realitat detectada en el municipi. Aquest protocol d'actuacions es presentarà per a la seva validació a l'equip tècnic i polític i, finalment, la seva aprovació definitiva correspondrà al ple municipal.