"Fem Memòria" repassa la història del cooperativisme a Roses

Els pròxims dies 16, 22 i 23 d'octubre, el Teatre Municipal de Roses acollirà els actes del projecte "Fem Memòria", que enguany ofereix un recorregut per la història del cooperativisme a Catalunya i, molt concretament, de la Cooperativa Agrícola de Roses. El cicle constarà de dues conferències a càrrec de l'historiador Guillem Puig i de l'arxiver Pol Meseguer, i una taula rodona amb persones vinculades a la cooperativa rosinca.

Fem Memòria és un projecte impulsat conjuntament per les àrees de Cultura i de Govern Obert de l'Ajuntament de Roses, nascut l'any 2019 amb la voluntat d'oferir una visió que aprofundeixi en la història més recent de la població i en la seva influència per a la configuració de la Roses actual.

Així, l'any passat, coincidint amb la celebració del 40è aniversari dels ajuntaments democràtics, la temàtica tractada fou el pas de les institucions franquistes a les primeres eleccions, parant una especial atenció al cas rosinc i a la Comissió Gestora Municipal de 1978-1979 que va encarregar-se d'aquest període de transició al municipi.

La present edició es dedica a la Cooperativa Agrícola de Roses. El cicle s'iniciarà divendres 16 d'octubre, amb la xerrada "Cooperativisme i associacionisme a Catalunya durant el franquisme" a càrrec del doctor en història Guillem Puig Vallverdú, que contextualitzarà els antecedents i la història del cooperativisme a Catalunya.

Un cop feta aquesta introducció, les activitats previstes passaran a centrar l'atenció en l'activitat agrícola a Roses i el pes específic que la cooperativa rosinca ha exercit per al desenvolupament d'aquesta activitat a la població. Serà a través de la conferència "La Cooperativa agrícola de Roses" que oferirà el dijous 22 d'octubre Pol Meseguer, arxiver municipal de Roses. El cicle finalitzarà l'endemà, divendres 23, amb la realització de la taula rodona "La cooperativa i el món agrícola a Roses" que comptarà amb la participació d'antics integrants i persones vinculades a la cooperativa rosinca.

Per a Joan Plana, regidor de Govern Obert de Roses, "enguany, amb aquesta segona edició, volem reivindicar, per una banda, el llegat de l'agricultura a la història de Roses. Un llegat que a vegades ha quedat silenciat i és de justícia recuperar. A més, volem també fer valdre la importància social i econòmica que va tenir el cooperativisme a casa nostra, a través d'una institució històrica com la Cooperativa Agrícola, que hem de treballar perquè no caigui en l'oblit".



Inscripcions

Les tres activitats tindran lloc els dies indicats a les 19.30, al Teatre Municipal de Roses. Per assistir cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 972 25 24 00 (ext. 557) o bé a través del correu electrònic cultura@roses.cat. Es recorda als participants que cal mantenir en tot moment les mesures de seguretat anticovid (rentat de mans, ús de mascareta, distància).