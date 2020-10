Anna Punsí guardonada als Premis Ràdio Associació

La gala dels XX Premis Ràdio Associació se celebrà finalment avui 8 d'octubre, a partir de les 19.30h, al Foyer del Liceu amb la presentació a càrrec d'Els Òscars (Andreu, Dalmau). L'acte es farà amb públic restringit, i d'acord a la situació sanitària del moment. Si finalment la situació de la pandèmia obliga a anul·lar també la presència física dels premiats, la gala se celebrarà igualment per internet. Sigui com sigui, s'emetrà per streaming a través d'aquesta web http://radioassociacio.cat/.



Premiats

El jurat ha decidit atorgar ex-aequo el Premi al Millor Professional als periodistes Anna Punsí de SER-Catalunya, Maria Núria Revetlle de Catalunya Ràdio, i Benet Iñigo de RAC1, per haver fet un sobreesforç de síntesi i de comprensió cap els oients en l'àmbit de la informació de tribunals, especialment en un any en què la sentència del Procés ha marcat bona part de l'actualitat durant molts mesos. Ells tres representen els informadors de tribunals que han hagut de formar-se, consultar, contrastar i explicar temàtiques complicades per a gran part dels oients.

En l'apartat a l'Excel·lència, el reconeixement ha estat per al periodista Esteve Giralt i Torras, corresponsal de RAC1 a Tarragona i a les Terres de l'Ebre per dignificar com es mereix la figura del corresponsal i haver fet una mostra excepcional de professionalitat durant els episodis del temporal "Glòria" i l'accident de la petroquímica de Tarragona, remarcant els valors de la immediatesa, rigor i dedicació propis de la ràdio.

En la categoria de Millor Programa de Ràdio, el premi és per "Via Lliure", de RAC1, conduït per Xavi Bundó, un magazine de cap de setmana que s'ha consolidat i és líder d'audiència amb la proposta d'un gran contenidor de set hores que ha sabut presentar noves fórmules, perspectives i to per a informar de l'actualitat. El jurat ha atorgat dues Mencions de Qualitat: una al programa "El Gripau Blau", de Ràdio Estel i l'altra a "Íntimes", de Ràdio L'Om Picassent i la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.

En la categoria d'Innovació, s'atorga el premi a "Podcast per Whatsapp", una proposta dels portals laselva360.cat / maresme360.cat, que opta per fer arribar els principals titulars de l'actualitat comarcal i del temps als usuaris a través d'arxius d'àudio que es distribueixen per Whatsapp. El jurat ha atorgat Mencions de Qualitat a: "Notes de Llibertat", d'UJI Ràdio, Emissora de la Universitat Jaume I de Castelló i a "Adolescents iCat", de Catalunya Ràdio.

En l'apartat del Premi Ràdio Associació a la Inclusió, el premi ha estat per "La Casa Ofala", de Ràdio Begues, de Begues, un podcast que dona veu a un col·lectiu especialment desconegut, com són els refugiats, en aquest cas els que es troben al centre d'acollida de la població. A través del programa s'expliquen experiències de vida i els reptes de l'acollida i el refugi. També s'ha atorgat una Menció de Qualitat: "El Club dels Bolats", de Ràdio Sant Cugat-Cugat Mèdia.

El Premi al Millor Programa de Ràdio Local ha estat per a "Un dia més", d'UA1 Lleida Ràdio, un magazine de la plana de Lleida que combina la informació local i general des d'una perspectiva plural i atractiva per als oients locals. Dues Mencions de Qualitat han estat per a: "Al dia Terres de l'Ebre", de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Ràdio Joventut; i per "Temporal Glòria. La cobertura de les Ràdios Locals de l'Alt Maresme", de les emissores municipals de Tordera, Palafolls, Malgrat, Pineda de Mar i Calella.

En l'àmbit audiovisual, el jurat ha decidit atorgar el guardó "1924" a La Marató de TV3 que ha fet coincidir diversos èxits a més del de la recaptació de fons, com és el Disc de la Marató, l'entretinguda i didàctica proposta audiovisual per TV3 i Catalunya Ràdio, i la col·laboració enguany amb les televisions locals (Xarxa Audiovisual Local) que han contribuït a la descentralització del projecte amb escenaris a Barcelona, Tàrrega, Reus i Olot.

En l'apartat de Mencions d'Honor, el jurat –a proposta pròpia i del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya- ha acordat atorgar les següents:



Al programa "Dies de Ràdio" , dirigit i presentat pel periodista Santi Carreras, que va començar com una proposta d'estiu i ara, a través de la web de Catalunya Ràdio ens recupera els millor moments de la història de la ràdio nacional de Catalunya.

, dirigit i presentat pel periodista Santi Carreras, que va començar com una proposta d'estiu i ara, a través de la web de Catalunya Ràdio ens recupera els millor moments de la història de la ràdio nacional de Catalunya. Al programa "Hawaii 19.05" , dirigit i presentat per Jordi Beltran, que s'ha consolidat com a programa d'estiu de la graella de RAC1 amb una proposta d'entreteniment informativa i musical eclèctica.

, dirigit i presentat per Jordi Beltran, que s'ha consolidat com a programa d'estiu de la graella de RAC1 amb una proposta d'entreteniment informativa i musical eclèctica. Als 25 anys del programa "El Balcó" , de SER-Catalunya -ara conduït per Carla Turró- que presenta la informació de l'actualitat amb la utilització de tots els gèneres radiofònics i esdevenint tot un referent.

, de SER-Catalunya -ara conduït per Carla Turró- que presenta la informació de l'actualitat amb la utilització de tots els gèneres radiofònics i esdevenint tot un referent. A Manolo Oliveros Martí, per la seva trajectòria com a periodista esportiu de COPE-Catalunya, -conegut per les narracions dels partits del Futbol Club Barcelona- que ha passat per diverses emissores tot mantenint el rigor i la professionalitat en un àmbit especialment passional.

El jurat és presidit per Carles Solà, i format per Joan Manuel Tresserras, Imma Tubella, Assumpció Maresma i Jordi Margarit. Enguany, la 20a edició dels Premis coincideix amb els 90 anys de la posada en funcionament de Ràdio Associació, l'emissora que als anys 30 va posar en funcionament l'Associació Nacional de Radiodifusió (ANR). L'ANR també havia posat en funcionament 5 anys abans Ràdio Barcelona.