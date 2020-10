Cadaqués organitza un punt de recollida d'aliments i mantes pels refugiats

Després d'un mes de l'incendi del campament de refugiats a Moria (Grècia), les organitzacions i associacions d'ajuda humanitària s'han organitzat per cobrir, un cop més, la necessitat d'aquestes persones que s'han quedat sense el refugi que tenien al cor d'Europa. SOS Refugiados Bcn ha estat una d'aquestes entitats solidàries i des de l'Alt Empordà també han organitzat una recollida d'aliments bàsics i roba d'abric per enviar cap a Grècia. El Teatre Art i Joia de Cadaqués és un dels punts de recollida actius que hi ha a la comarca.

La campanya va començar aquest dilluns i finalitza demà dijous dia 8 a les set del vespre. Des del teatre, fan una crida a aprofitar les últimes hores de campanya per fer aportacions solidàries amb aquest material. Segons ens expliquen des de l'Art i Joia, la precipitació de la convocatòria i la brevetat fa que de moment no hi hagi hagut gaire participació.

Dijous s'enviaran els productes recollits a Figueres, el punt central, i des d'allà cap a SOS Refugiados Bcn.