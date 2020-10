La família Turró de Castelló exposa el seu arxiu fotogràfic a la plaça de les Cols

La família Turró gaudeix d'una àmplia col·lecció de fotografies antigues de veïns i veïnes de Castelló d'Empúries, que ara mostren a la plaça de les Cols a través d'unes pantalles de televisió. Constantí Turró regentava una merceria a la plaça de les Cols, que actuava també d'espai de captació de fotografies. Les clientes de Can Turró eren coneixedores de l'afició de Constantí per la col·lecció de fotografies antigues del poble i li portaven les imatges. Turró en feia còpies en color, i fa uns anys, el seu fill, Martí Turró, va digitalitzar l'arxiu.

Després d'haver exposat una fotografia dels nens i nenes de 1933 sota la portalada de la Basília de Santa Maria de Castelló d'Empúries i intentar identificar-los amb l'ajuda de veïns i veïnes, elés mostrar totes aquelles fotografies recollides i digitalitzades.Per això, en el lloc on havien exposat la fotografia del 1933, a, hi han col·locat unes pantalles on es van visualitzant el centenar de fotografies.

En aquesta ocasió, però, Martí ha inserit el nom de les persones que hi apareixen. «Utilitzo la informació escrita pel meu pare, que normalment és al darrere de les fotografies.La idea de sobreposar el text em va venir de les fotografies de Valentí Fargnoli, que acostumava a rotular les imatges amb la seva pròpia lletra manuscrita».



Martí Turró ha treballat les fotografies gràcies als noms que el seu pare havia col·locat a la part posterior: