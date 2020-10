Garrigàs ha commemorat l'1-0 sense el Ball de les Urnes però amb el record present

Per a la memòria històrica de la jornada de l'1 d'Octubre de 2017 ha quedat que Garrigàs va ser un dels municipis assaltats per la Guardia Civil en el seu intent d'aturar el referèndum d'autodeterminació que se celebrava a Catalunya. Els anys posteriors, el poble va celebrar aquells fets amb diversos actes commemoratius i l'anomenat Ball de les Urnes. Aquest dijous, coincidint amb el tercer aniversari de l'1-O, Garrigàs ha tornat a recordar aquells fets, però sense la presència de gent a causa de la Covid-19.

L'acte ha estat organitzat per la comissió Recreació Històrica del Ball de les Urnes, que ha redactat un manifest que ha estat llegit per Txema Alabert, on es recorda que "fa tres anys es produïa en aquest centre de votació del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya un dels molts episodis de repressió policial que van tenir lloc al llarg d'aquella llarga jornada. Fa dos anys es commemorava aquí mateix la celebració d'aquest referèndum i es feia memòria d'aquella brutal jornada de repressió. A través de l'acabada de crear plataforma cívica La Força d'un Poble s'organitzava un dia curull d'activitats: músics, poetes, artistes varis, pensadors, activistes, ciutadans inconformistes participaven d'una programació continuada de més de 12 hores de durada. S'inaugurava el Ball de les Urnes, una cercavila en clau de folklore tradicional que recreava la gesta de la votació dels catalans malgrat les porres de l'Estat espanyol".

"L'any passat es va a tornar a celebrar El Ball de les Urnes -afegeix. Enguany, per motius bàsicament sanitaris no ens és possible de repetir aquells cops de porra, aquell infame robatori de l'urna, aquella proclama de cens universal i aquell ball de les urnes entre so de gralles i timbals. Però el vaixell és aquí i les urnes, també, esperant que l'any vinent puguem tornar a fer aquest gran exercici de memòria històrica".

L'alcaldessa ha dedicat el seu escrit a tots els afectats per la Covid-19 i a tots els presos i represaliats, per acabar dient que "l'1 d'Octubre no caurà en l'oblit perquè ens mantenim alçats, perquè els espais hi són, perquè d'independentista ningú no se'n desdiu".



Figueres

A la plaça 1 d'octubre de Figueres es va recordar amb parlaments i una actuació musical que "fa tres anys vam defensar les urnes i el dret a decidir del nostre poble", defensen els organitzadors.

Castelló d'Empúries

Amb motiu del tercer aniversari de l'1-O i coincidint amb l'estrena simultània a la televisió de La mort de Guillem, a Castelló d'Empúries l'ANC va organitzar la projecció d'aquesta pel·lícula.