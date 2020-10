Vilafant pretén fomentar el lloguer social entre els amos d'habitatges buits

L'Ajuntament de Vilafant, en el ple ordinari de dimecres passat, va aprovar les bases dels primers ajuts municipals, per incentivar la mobilització del parc d'habitatges buits i destinar-los a lloguer social. Els ajuts es divideixen en dues línies d'actuació: d'una banda, en una reducció del 50 per cent de l'import de l'impost de béns immobles (IBI) i, de l'altra, subvenciona obres de rehabilitació d'un habitatge buit. La quantia de l'ajuda va en funció del tipus d'actuació i superfície i pot arribar fins a un total del 70% del cost de la intervenció.

Els requisits més bàsics per sol·licitar els ajuts són que l'habitatge estigui buit i que aquest es posi a disposició de la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal. Els propietaris dels habitatges cedits tenen com a avantatges: la gestió, redacció i tramitació del contracte i la fiança de forma gratuïta, intervenció en cas d'impagament del lloguer, avalloguer (assegurança per garantir la defensa jurídica i assegurança multirisc gratuïtament).

L'objectiu d'aquests ajuts és donar resposta a la demanda d'habitatge de lloguer assequible al municipi de Vilafant.

D'altra banda, el ple va fer l'aprovació definitiva de la cessió al Departament d'Educació de la Generalitat del terreny destinat a la construcció de l'Institut de Vilafant. La intenció és que es comenci a construir el nou institut ben aviat i que s'acabi la provisionalitat que té des de fa alguns anys aquest centre de secundària.



ERC, sí; Ciutadans, no

El grup municipal d'ERC, a l'oposició, va presentar una moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola. El portaveu republicà, Sergi Palomeras, va afirmar que «els escàndols han caracteritzat la monarquia espanyola dels últims anys».

Mentrestant, el grup municipal de Ciutadans, també a l'oposició, va presentar una moció per a la millora del pont del camí dels Mentiders i una altra per fer un Pla municipal en contra de l'ocupació il·legal d'habitatges.

L'alcaldessa, Consol Cantenys, va dir que no es podia aprovar aquesta moció per evitar molèsties als veïns. «En el Pla d'habitatge, ja hi ha mecanismes per regular això», va matisar l'alcaldessa Cantenys.