La Piscina de Roses obre les places pels cursos de natació de la tardor

La Piscina Municipal de Roses obre, a partir de dilluns 10 d'agost, el període de renovació de plaça per als cursos de natació que realitzarà la propera temporada escolar, per a totes les edats i nivells. Les activitats, que s'iniciaran el proper octubre, s'adaptaran a les mesures de seguretat i higiene anticovid, amb grups més reduïts, adaptació d'horaris per evitar aglomeracions a l'arribada i sortida i normes d'ús de les instal·lacions per a tots els participants.

La Piscina Municipal de Roses donarà continuïtat a l'oferta tradicional de cursos, adaptant l'aforament amb grups més reduïts: els cursos per a nadons podran tenir fins a 7 alumnes (amb un sol acompanyant familiar); els d'infantil corresponents als cursos P3, P4 i P5 comptaran amb 6-7 places per monitor/a, segons el nivell; els cursos de primària, joves i adults, entre 8 i 10 alumnes per monitor/a; i els grups de gent gran comptaran amb 8 places per monitor/a. Les franges horàries es modificaran, sobretot durant les tardes en què hi ha una major activitat, per tal d'espaiar més les entrades i sortides de participants. Entre ús i ús de vestidors per cada grup, es realitzarà la neteja necessària.



Inscripcions en línia

Les inscripcions als cursos es podran fer en línia a través de www.piscinaroses.cat i també de forma presencial a partir de la data i l'horari de cada període. Es recomana fer-les en línia a través de la web per agilitat, rapidesa i seguretat. Abans de l'inici de l'activitat caldrà signar la declaració responsable per la Covid-19.

Els diferents períodes d'inscripcions són els següents:



Renovació de plaça: del 10 (a partir de les 8h) al 23 d'agost

Per a totes aquelles persones que hagin participat en els 2 primers trimestres del curs passat.

Podran renovar una plaça en qualsevol dels cursos ofertats, sempre que correspongui a l'edat i al nivell de la persona inscrita.

Només s'acceptaran les inscripcions dins el termini i que compleixin els requisits. Les altres seran rebutjades i caldrà que realitzin de nou la inscripció en el període que els correspongui.

Inscripcions preferencials: a partir del 7 de setembre, a les 8h

Per a persones abonades o que hagin participat en un curs de natació durant els dos primers trimestres 19-20 (sense que hagin fet renovació de plaça) o durant tot l'estiu 20.

Només s'acceptaran les inscripcions dins el termini i que compleixin els requisits. Les altres seran rebutjades i caldrà que realitzin de nou la inscripció en el període que els correspongui.

Inscripcions generals: a partir del 14 de setembre,a les 8h

Cal tenir en compte que per fer la inscripció en línia cal el registre previ i tenir les dades d'usuari i contrasenya. Si s'ha fet un curs anteriorment però no es disposa d'aquesta informació, poseu-vos en contacte amb la Piscina i us la facilitarà. Si és la primera vegada que es fa la inscripció, caldrà dur a terme aquest registre previ.



1r trimestre

Està previst que els cursos de natació comencin el dia 1 d'octubre i finalitzin el 19 de desembre. Com a dates festives i/o sense activitat hi ha el 12 d'octubre i el 8 de desembre. Cal recordar que les inscripcions per al trimestre següent (2n: del 8 de gener al 27 de març) són automàtiques per a totes aquelles persones que no es donin de baixa abans de l'acabament del 1r trimestre.



En el moment de realitzar la inscripció, es donarà a cada participant un resum de les normes principals, que inclourà les mesures Covid-19

Podeu consultar les franges horàries establertes i l'oferta de cursos a la web www.piscinaroses.cat i les mesures Covid-19 d'obligat compliment aquí.