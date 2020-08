La presidenta del Consell Comarcal mostra optimisme «sense abaixar la guàrdia»

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha participat, aquest dilluns, en la reunió telemàtica amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Martínez explica que "el President ens ha mostrat la seva solidaritat i agraïment per complir la normativa de restriccions a Figueres i Vilafant en la lluita contra la Covid-19. Des de Salut ens han dit que hi ha una tendència a l'estabilització, ja que les dades són optimistes, però no podem abaixar la guàrdia.

Sònia Martínez afegeix que "com a Presidenta del Consell, he manifestat durant la reunió que, partint que la salut és prioritària, caldria però ser curós amb tota la comunicació que es fa i es dóna sobre el tema, ja que les notícies que han anat sortint sobre la situació aquí ens han afectat. Figueres i Vilafant són llocs segurs, des dels respectius ajuntaments s'ha treballat per garantir la seguretat dels ciutadans i dels visitants. I cal ser curosos amb aquest tema, ja que tota la comarca està patint també els efectes de les recents manifestacions del Primer Ministre francès Jean Castex, i les conseqüències i perspectives són alarmants. Figueres i Vilafant han fet bona feina a l'hora d'aplicar les restriccions, però han sigut maltractats comunicativament amb dades no del tot certes".