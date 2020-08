Figueres és la ciutat no costanera de la demarcació on més es redueixen els delictes en el segon trimestre

L'Ajuntament diu que els delictes es redueixen per tercer trimestre consecutiu.

Figueres és la ciutat de més de 20.000 habitants no costanera de la demarcació de Girona on més es redueixen els delictes durant el segon trimestre. En total, la criminalitat es redueix un 24,4% comparat amb el mateix període de l'any passat. Son les xifres publicades avui pel Ministeri d'Interior de Balanç de Criminalitat en el que hi ha les dades de totes les ciutats.

Pel que fa a la tipologia de delictes, els robatoris als domicilis han disminuït un 48,5%, els robatoris amb violència i intimidació, un 40,5%, els robatoris de vehicles un 50% i el tràfic de drogues, un 45,8%.

Aquest balanç trimestral coincideix amb part del confinament a causa de la pandèmia de la Covid-19, però les xifres a la ciutat de Figueres son més positives que a la resta de ciutats a la demarcació. De mitjana, a les ciutats de més de 20.000 habitants no costaneres, els delictes es redueixen entre un 5 i un 17%, mentre que a Figueres, es redueixen un 24,4%.

Pel regidor de seguretat Pere Casellas, "la Guàrdia Urbana de la ciutat fa una molt bona feina i aquestes dades ho corroboren. Tot i el confinament, hem reduït els delictes molt més que altres ciutats i continuarem treballant per reduir-los encara més"