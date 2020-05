Els delictes disminueixen un 6,1% durant el primer trimestre de 2020 a Figueres

Els delictes a la ciutat de Figueres han disminuït un 6,1% durant el primer trimestre de 2020 respecte el mateix període de l'any anterior. Són dades fetes públiques pel ministeri d'Interior. Les xifres evidencien que aquest és el segon trimestre consecutiu que descendeixen els fets delictius a la ciutat. En xifres absolutes, s'ha passat dels 711 als 657.

Les estadístiques expliciten que els robatoris als domicilis han disminuït un 28,6% i els robatoris en establiments ho han fet un 8,2%. Pel que fa als robatoris amb intimidació, aquests han baixat un 37,5% respecte el mateix període de l'any passat. Els delictes relacionats amb tràfic de drogues han disminuït un 33,3%

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, explica que "aquestes xifres son positives i indiquen que avancem en la direcció que toca, ja que els delictes a la ciutat han disminuït, però no podem abaixar la guàrdia i hem de treballar encara més per disminuir les xifres de criminalitat".