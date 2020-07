El Consell Comarcal posa en marxa la campanya: 'Els joves de l'Empordà ho fem bé, i tu?'

L'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat una campanya per sensibilitzar als més joves de la importància de respectar les mesures per evitar la propagació del virus de la Covid-19. El vídeo que s'està difonent a les xarxes socials de l'Oficina Jove i del consell comarcal està protagonitzat per joves de Castelló d'Empúries, Roses, la Jonquera i Figueres. El lema de la campanya és: «Els joves de l'Alt Empordà ho fem bé, i tu?».

Aquesta campanya, feta en col·laboració amb la Direcció General de Joventut i la Diputació de Girona, es realitza amb l'objectiu de mantenir i augmentar la sensibilització dels nostres joves front les mesures de protecció necessàries davant l'augment de casos de la Covid-19, centrant-se en les mesures més rellevants de protecció: el rentat de mans, l' ús de mascareta, la socialització responsable i el temps d'oci saludable.

A través d'un missatge clar i proper, la campanya vol arribar als i les joves de la comarca per fiançar i mantenir les mesures de seguretat i higiene bàsiques necessàries per fer front a la propagació de la Covid-19 amb un relat positiu. Així doncs, el vídeo també vol fer front als prejudicis que afloren darrerament contra el col·lectiu de joves, presentant a un jovent amb consciència i responsable.